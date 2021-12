Corona kent geen privilege

Corona is niet de schuld van mijn kind, noch zijn probleem. Die laatste zin klonk als een mantra op mijn sociale media de afgelopen dagen. Als vader moest ik ook slikken toen ik het hoorde, dat mijn zoon van 7 een mondmasker op moest om naar school te gaan.

Ik probeerde die gedachte even door te trekken: het is niet zijn probleem, en ook niet het mijne. Ik heb geen handicap, dus als er bespaard wordt in die zorg dan is dat niet mijn probleem. Ik word niet beoordeeld op mijn huidskleur, dus is racisme niet mijn probleem. Ik word als man niet beoordeeld, dus seksisme is niet mijn probleem. Ik zit in niet in een rusthuis, dus minder investeren in die sector is niet mijn probleem. Ik leef niet in armoede, dus… niet mijn probleem. Ik sorteer al, de klimaatcrisis is mijn probleem niet. Mijn zoon kan naar school, moet niet naar het ziekenhuis, dus kan het mij wat schelen als daar bespaard wordt.

Een slimme lezer weet dat ik sarcastisch ben, maar het eerste deel in die zinnen is echt van toepassing. Zoiets heet privilege. Maar moet ik mijn kind overladen met de gevolgen van het falend systeem, van de politiek tot de gezondheidszorg? Hem alle zonden van de wereld in zijn schoot schuiven? Die bedenking hoorde ik van enkele ouders. In de praktijk is dat iets genuanceerder. Toelichten waarom een mondmasker eventjes nodig is, is niet moeilijker dan uitleggen dat twee mensen van hetzelfde geslacht elkaar óók graag kunnen zien, of dat een minder zwarte piet ook ok is. Spoiler: dat een favoriet K3’tje de finale niet haalt, is een reden voor een pruillip in hun wereld. Een mondmasker? Niet zozeer.

En ja, het is spijtig dat het zo moet gaan. En nee, ik ben geen schaap dat hersenloos de kudde volgt. En nee, ik kan ook geen oplossing uit mijn mouw schudden. Maar wat ik zeker niet wil doen, is mijn kind als pasmunt gebruiken. Wel kan ik aan hem duidelijk maken dat we zaken samen moeten aanpakken. Dat we de wereld niet in één dag kunnen verbeteren, maar dat het tijd vraagt. En als we dat naïef geloof in de mensheid opgeven, dan kunnen we evengoed elkaar als hersenloze apen de kop inslaan. We mogen kwaad zijn, maar droeftoeteren op sociale media helpt ons geen stap vooruit. Wat wel helpt, is luisteren. Echt luisteren. Extra vriendelijk zijn tegen de juf als je de kinderen afhaalt. Iemand opbellen die het lastig heeft. Iemand helpen die het kan gebruiken. Want hoe cliché het ook klinkt: we moeten dit samen doen. Want hoe rot het ook is: het is ons probleem, van allemaal samen. Corona kent geen privilege.