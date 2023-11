Corneel lanceert LEGO-sets van Minneke Poes, Cieper en Goliath: “Revalidatie na motorongeluk versterkte band met Deense blokje”

De Ieperse LEGO Master Corneel Clarys lanceert een uniek project voor de Ieperse Kattenstoet. Via zijn gloednieuwe website kun je LEGO-bouwsets bestellen van Minneke Poes, Cieper en reus Goliath. “Alle onderdelen worden individueel besteld, gesorteerd en onderverdeeld per bouwset”, vertelt Corneel.

In 2020 nam Corneel Clarys (25) deel aan het tv-programma LEGO Masters, in de jaren die volgden ontwierp hij zo’n vijftien LEOG-projecten, onder andere voor Tomorrowland, Aviko, de gevangenis van Ieper… Zijn blokjesversie van de Ieperse lakenhallen en belfort kun je op vandaag bewonderen op de dienst Toerisme in Ieper.

Motorongeluk

Het afgelopen jaar was het rustig voor Corneel. “Eind 2022 raakte ik betrokken in een motoraccident”, vertelt Corneel. “Gedurende deze revalidatieperiode werd de band met het Deense blokje alleen maar sterker en ik begon stilaan plannen voor 2023 voor te bereiden. Nu heb ik besloten er weer volledig in te vliegen met de lancering van mijn eigen website en webshop www.corneelclarys.be. Daarop stel ik mijn projecten tentoon maar biedt ik ook mijn kunst op aanvraag.”

Kattenstoet

“Ter gelegenheid van mijn terugkomst in de LEGO-wereld wou ik groots uitpakken. Daarom besloot ik een nieuw project te lanceren: een bouwset ter gelegenheid van de 46ste editie van de Kattenstoet”, vervolgt Corneel. “Van kinds af aan ben ik gefascineerd door de Kattenstoet en wou ik hiervan een stukje thuis hebben liggen. Dankzij deze bouwset kan dat nu.”

Reus Goliath

Van het Iepers koppel Minneke Poes en Cieper zal een bouwset verschijnen, alsook van de bekende reus Goliath, bekend van op het stationsgebouw. “Deze bouwsets zullen vanaf 13 november te bestellen zijn via mijn website”, vertelt Corneel. “De eerste exemplaren zullen tegen de kerstperiode opgeleverd worden, nadien zullen er nog twee oplevermomenten volgen. Het duurt enige tijd tegen een bestelling verwerkt is gezien hij alle onderdelen individueel besteld, gesorteerd en vervolgens onderverdeeld per bouwset.” (TOGH)

corneelclarys.be