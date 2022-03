Corine en Mady ontmoeten elkaar met expo in Koetshuis

Mady Herman (67) uit Heule en Corine Vanhoenacker (61) uit Rekkem stellen samen tentoon in het Koetshuis in Waregem onder het thema ‘ontmoeten’. Ze willen er vooral hun passie delen met het publiek.

Mady en Corine leerden elkaar vier jaar geleden kennen tijdens een wedstrijd in Waterloo. Mady haalde er een bronzen medaille met een sculptuur in glas.

. “Corine toonde daar een schilderij met pastel. Ik zag onmiddellijk dat er veel maturiteit in zat en dat het werk door een heel gedreven iemand gemaakt was. Zo zocht ik contact”, vertelt Mady.

Corine en Mady waren allebei lid van de Cercle royal artistique mouscronnois maar kenden elkaar niet. Iets later werd Corine ook lid van de Kortrijkse Sint-Lucasgilde, waar Mady ondervoorzitter is.

Corine stuurde een schilderij dat ze zou tentoon stellen op naar mij en ik heb op basis daarvan een beeld gemaakt. Wij proberen naar elkaar toe te werken

Mady en Corine kiezen ervoor om met hun werken naar elkaar toe te komen. Mady doet glasfusing. Ze komt op de tentoonstelling voor de eerste keer naar buiten met kristallen werken.

Corine volgde opleidingen voor modetekenen, sculpturen, schilderen, modeltekenen en pottenbakken en ze werkt ook met parels en mozaïeken.

Telkens andere sfeer

Toen ze leerde Chinees schilderen, veranderde haar werk. “Mijn schilderkunst werd het resultaat van bewegingen met mijn lichaam”, zegt ze. Corine gebruikt verschillende technieken in één werk.

Zo zal Mady beelden hebben in gegoten kristal, waar Corine abstracte schilderijen bij zal tonen. Mady maakt ook glazen werkjes om aan een ketting te hangen, en die komt Corine tegemoet met een ‘porte-plume’ in glas. Bij glazen werken met materie uit grotten van Mady werkt Corine naar de natuur toe. “In de vier zalen die we voor onze tentoonstelling ter beschikking hebben, zorgen we telkens voor een andere sfeer.”

De tentoonstelling in Het Koetshuis bij Baron Casier in de Stationstraat 34 in Waregem vindt plaats van vrijdag 4 tot en met zondag 13 maart. “We zijn er elke dag van 14.30 tot 18.30 uur”, vertelt Mady. Er is voldoende parking in de Marcel Windelsstraat. (EDB)