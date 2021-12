Cordon Bleu schenkt cheques voor goede doel Glek

Bij House of Feet by De Prêtre schonk het bestuur van bedrijfsvereniging Cordon Bleu een cheque van 500 euro aan vzw Glek, een vereniging die zich inzet voor kinderen in de bijzondere jeugdzorg.

Het was drijvende kracht Charlotte Govaerts, de Krak van Zuienkerke in 2016, die de cheque namens vzw Glek in ontvangst kwam nemen. Deze vereniging, waarvan ze aan de wieg stond, zet zich sinds 2014 in voor kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Met de ingezamelde fondsen organiseren ze initiatieven om hun doelgroep, die het vaak erg moeilijk heeft, toch mooie ervaringen te laten beleven. “Mijn man en ik fungeren zelf als pleeggezin en zo is het idee voor Glek eigenlijk ontstaan”, vertelt Charlotte. “We zullen de 500 euro gebruiken voor een uitstap met de kinderen en jongeren naar Bobejaanland. Daar kijken ze heel erg naar uit.”

Het geld werd ingezameld via een tombola bij de openingsmatch van de Brugse basketbalclub Avanti Brugge, tegen Erpe Mere. Deze match was tegelijkertijd een hommage aan Filip Van Driessche; fervent supporter en sponsor van Avanti Brugge, die in mei 2020 overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Met een aantal andere ondernemers, waaronder huidig voorzitter Geert De Prêtre, stond Van Driessche ook aan de wieg van Cordon Bleu, de vereniging van bedrijven op en rond industrieterrein Blauwe Toren die jarenlang het gelijknamige Cordon Bleu dansfeest organiseerde. Tijdens de voorbije twee edities ging een deel van de opbrengst ook al naar vzw Glek. De weduwe van Filip Van Driessche, Corinne Schelpe, was dan ook aanwezig bij de overhandiging van de cheque bij De Prêtre. Door de coronacrisis kon het tweejaarlijkse dansfeest Cordon Bleu de voorbije jaren niet plaatsvinden, maar de organisatie kijkt nu volop uit naar een nieuwe editie op 17 september 2022, waarbij opnieuw de goede doelen zullen gesteund worden.