Coördinator KOTK-plantjesverkoop in Damme heeft het druk: Rita gooit 1.000 azalea’s in de strijd tegen kanker

Liefst duizend azalea’s zijn er begin deze week afgeleverd thuis bij Rita Van Laecke, coördinator van de plantjesactie van Kom Op Tegen Kanker. “Ik werkte al eerder mee, maar het feit dat ik in 2013 zelf met borstkanker werd geconfronteerd heeft mijn engagement nog vergroot.”

De woning en voortuin van Rita Van Laecke, in de Hoornstraat in Den Hoorn, staan dezer dagen vol met dozen met plantjes. De befaamde plantjes – azalea’s – voor de jaarlijks weerkerende plantjesverkoop van Kom Op Tegen Kanker.

Rita, die gemeenteraadslid voor CD&V+ is in Damme, is sinds 2018 coördinator voor de verdeling en verkoop ervan in Damme. “Ik werkte voordien ook wel al mee, in de tijd dat Martine Harnisfeger uit Sijsele nog coördinator was. Martine heb ik leren kennen in het AZ Sint-Jan, waar ze als diëtiste actief is op de kankerafdeling. In 2013 kreeg ik zelf de diagnose borstkanker, waarna ik me liet opereren en een lange intensieve behandeling onderging. Ik heb toen heel veel gehad aan de steun van Martine, die me zo goed begeleidde in wat ik kon en mocht eten in die moeilijke periode. Daaruit zijn een sterke band en hechte vriendschap gegroeid.”

Damme is volgens Rita een behoorlijke sterke gemeente – of stad, in dit geval – wat de verkoop van plantjes betreft. “Vorig jaar had ik er zevenhonderd besteld bij de nationale organisatie, uitgaande van het aantal inwoners en wat er de vorige jaren was verkocht, maar dat bleek niet voldoende; de vraag was een pak groter. Dus heb ik er nu duizend besteld”, vertelt Rita.

Met dank aan team

“De plantjes – azalea’s in rood, roze en wit, voor de prijs van 8 euro per plant – kunnen bij mij thuis opgehaald worden, maar gelukkig is er ook een ruim en sterk team vrijwilligers die ze bij geïnteresseerden thuis gaan aanbieden. Onder meer de dames van Ferm, het voormalige KVLV, doen heel mooi werk in de verdeling van de plantjes.”

“We stonden eerder deze week al met de plantjes op de openbare markten in Sijsele, op dinsdag, en op donderdag in Damme centrum. Ook de parking van de Lidl in Sijsele is een verkooppunt, en nu zaterdag sta ik zelf bij de supermarkt in de Vissersstraat in Moerkerke. Ook bij heel wat bakkers, slagers en andere handelaars verspreid over heel Damme worden er plantjes verkocht. Ja, voor mij blijft die plantjesverkoop, en alle mogelijke sensibilisering rond kanker, erg belangrijk. Ik weet waarover ik spreek…”