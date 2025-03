CoopStroom installeerde de allereerste zonnepanelen op de Markt in Brugge

Een primeur voor Brugge: CoopStroom heeft dinsdagmorgen de eerste zonnepanelen op de Markt van Brugge geïnstalleerd. Met deze baanbrekende stap zet de stad een belangrijke stap naar duurzame energieopwekking in het hart van haar historische centrum.

De installatie van de zonnepanelen op het dak van boekhandel De Reyghere gebeurde in samenwerking met de stad Brugge en lokale installateurs. “Dankzij deze innovatieve aanpak wordt hernieuwbare energie toegankelijker en draagt Brugge actief bij aan een groener en energie-efficiënter stadsbeeld”, zegt Shirley Leyman, coördinator bij CoopStroom.

Uiteraard mogen de zonnepanelen vanop het openbaar domein het zicht op werelderfgoedstad Brugge niet verstoren. Ze zijn niet zichtbaar vanop de Markt en zijn geplaatst op het dak op de achterzijde van het gebouw.

Erfgoed

Het feit dat op de Markt van Brugge zonnepanelen worden geïnstalleerd, onderstreept dat erfgoed en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. “We tonen aan dat ook een historische stad als Brugge haar bijdrage levert in het versnellen van de klimaattransitie,” vervolgt Shirley Leyman.

“Met dit project willen we niet alleen groene energie opwekken, maar ook een signaal geven dat duurzame innovatie mogelijk is in elke context.”

Vergunningsprocedure

Het plaatsen van zonnepanelen binnen een erfgoedcontext brengt specifieke uitdagingen mee, waaronder de noodzaak van een vergunningsaanvraag. CoopStroom biedt via het ‘CoopBewust’-traject ondersteuning aan Bruggelingen bij het volledige proces, van vergunningsaanvraag tot installatie.

“Wij voorzien alle benodigde documenten voor de vergunningsaanvraag, zodat inwoners enkel de aanvraag hoeven in te dienen en wij hen volledig kunnen ontzorgen” aldus Shirley Leyman..

Op zee

Dit initiatief op de Markt is een belangrijke eerste stap, maar er zijn plannen om ook op andere locatie in Brugge zonnepanelen te installeren. “Op die manier blijft Brugge een pionier in duurzame stadsontwikkeling. Naast dit project blijS CoopStroom investeren in innovatieve energieoplossingen. Een van de toekomstige initiatieven is deelname aan ‘Onze energie’, het platform dat de 34 energiecoöperaties binnen koepelorganisatie SeaCoop cvso hebben opgezet om burgers te informeren en te laten investeren in windenergie op zee.”

“Dit windpark, gelegen op 42 km voor de kust van Zeebrugge, wekt stroom op voor meer dan 15.000 gezinnen. Via SeaCoop kunnen burgers mede-eigenaar worden van dit offshore windpark en zo bijdragen aan de energietransitie”, aldus Shirley Leyman.