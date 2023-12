Conzettbrug in Brugge is in het water gevallen

Het brugdek van de Conzettbrug over de Coupure in Brugge is op donderdagnamiddag 21 december 2023 in het water gevallen. De oorzaak is nog onbekend maar de schade is groot. Het incident gebeurde bij het ophalen van de brug. Er bevond zich toen niemand op of onder de brug, er is enkel materiële schade.

Dat melden de Vlaamse Waterweg en de Politie Brugge. Op de Facebook-pagina van de politie regent het vrolijke reacties over de nieuwe bruggenmiserie in Brugge. In het verleden haperde al meermaals het ophaalmechanisme van de Conzettbrug. Voor de vele voetgangers en fietsers die de Brugse Vesten gebruiken heeft de politie een omleiding van 300 meter via de Scharebrug ingesteld.

Plezierhaven

Volgens Geert Weymeis, regionaal communicatieverantwoordelijke bij De Vlaamse Waterweg, viel het brugdek in het water en op de landhoofden: “Onze diensten zijn ter plaatse en hebben al een aannemer aangesteld om de het brugdek te demonteren en uit het water te halen. De plezierhaven in de Coupure is gestremd zolang het brugdek niet is weggenomen.”

De Conzettbrug is een hangbrug, gebouwd naar aanleiding van Brugge 2002, Europese Culturele Hoofdstad. Het brugdek wordt met stalen kabels omhoog getrokken zodat de schepen eronderdoor kunnen varen.

De Vlaamse Waterweg nv staat voor de opvolging van dit dossier in nauw contact de stadsdiensten en de politie van Brugge.