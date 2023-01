Convenant voor gokkantoor op de Veemarkt weer goedgekeurd

Met Ladbrokes, het wedkantoor op de Veemarkt, werd opnieuw een convenant afgesloten voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse IV. Een convenant is een soort van afsprakennota die wordt opgesteld door de uitbater en het bestuur van de stad waar de inrichting is gelegen.

Het opzet van de nieuwe convenantregeling, die verplicht is sinds 25 mei 2021, is om ervoor te zorgen dat steden en gemeenten meer inspraak en slagkracht krijgen met betrekking tot het beschermen van jongeren en andere kwetsbare groepen tegen de mogelijke nadelige effecten van kansspelen in wedkantoren.

Tijdens de stemming op de gemeenteraad van 16 januari hebben partijen CD&V en Groen zich onthouden.

Onthoudingen

“We kiezen ervoor om ons te onthouden bij deze stemming ook al gaat het om een verlenging. We vinden de uitbating van gokkantoren niet meer van deze tijd”, aldus Hannelore Vanhoenacker (CD&V). Het afsluiten van de convenant werd met 21 voor-stemmen goedgekeurd. Er waren 10 onthoudingen.

“Eigenlijk is dat spijtig want dit valt onder federale wetgeving en is heel streng gecontroleerd. Wedkantoren moeten zich houden aan allerlei voorwaarden zoals een minimum van 1.000 meter tussen elk kantoor en niet in de buurt van ziekenhuizen of scholen. De twee wedkantoren in Kortrijk worden mede dankzij zo’n convenant strikt gecontroleerd, dat kunnen we bijvoorbeeld niet zeggen van krantenwinkels waar er gokautomaten staan. Daar is de reglementering veel minder streng”, besluit Wouter Allijns.