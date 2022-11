Controleactie in Oostende bij vergunde werken: “Toezien op correcte signalisatie en veilige afzetting openbaar domein”

Maandag organiseerde de dienst verkeershandhaving een controleactie naar aanleiding van het correct innemen van het openbaar domein. “De dienst verkeershandhaving ziet er onder meer op toe dat er voldoende en correcte signalisatie voorzien wordt bij vergunde werken en dat het openbaar domein veilig wordt afgezet”, vertelt politiewoordvoerder Eline Goeminne.

“Het is een van de acties die opgenomen is in ons zonaal veiligheidsplan en waar we regelmatig controles op uitvoeren.”

Zo bezocht de dienst maandag 21 locaties met een vergunning voor werken op het openbaar domein. Van die 21 locaties waren er zeven volledig in orde. In totaal stelde de dienst zes GAS-inbreuken vast, gaf ze vijf waarschuwingen en stelde ze drie processenverbaal op (één voor gsm-gebruik achter het stuur en twee voor laden en lossen op het fietspad).