Containerpark nog steeds dicht door wateroverlast

Ook vandaag is het containerpark gesloten en onbereikbaar wegens de zware regenval van de afgelopen dagen. Dat was vorige week ook al het geval.

Het is een terugkerend probleem aan de Bambruggestraat, nabij de gewestweg naar Aalter. Bij wateroverlast staan de weilanden rond het terrein gauw blank. Het is vooral de toegang en de laagste inkomzone van het park die onderloopt. De zone met de bakken voor groenafval staan hoger, maar niet bereikbaar, tenzij de moedige bestuurders door het water waden.

Bij wateroverlast is het afvalbakkenpark sowieso gesloten. Gouden raad in zo’n situatie van twijfel: raadpleeg de website van IVIO of van gemeente Ruiselede of de Facebookpagina van Ruiselede. (RV)