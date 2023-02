Consortium 12-12 start inzamelactie voor slachtoffers aardbeving

Het Consortium 12-12 start een inzamelactie voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat meldt het consortium van zeven ngo’s in een persbericht.

Na de aardbevingen van maandag zijn al meer dan 30.000 doden geteld. Het Consortium, dat bij grote humanitaire crisissen in actie schiet, roept de Belgen op om financieel bij te dragen voor noodhulp.

Consortium 12-12 is een samenwerking van Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Rode Kruis, Plan International België en UNICEF België. De bijdragen worden verdeeld onder de organisaties, die in Turkije en Syrië met bestaande netwerken en lokale ngo’s samenwerken.

Het geld zal op korte termijn dienen om mensen te helpen overleven, bijvoorbeeld door te voorzien in zuiver water, dekens, beschuttingsmateriaal, voeding, vaccinatie en basisgezondheisdzorg. Op langere termijn komen daar nog de heropstart van het onderwijs en psychosociale hulp bij. Ook voor de heropbouw van ziekenhuizen, scholen en woningen zal steun nodig zijn.

De oproep zal lopen tot 31 juli. Elke donatie die in deze periode voor een minimumbedrag van 40 euro wordt gedaan, geeft volgend jaar recht op een fiscaal attest. Bijdragen kan via het bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 of online via www.1212.be.