Conservatorium Kortrijk zamelt met Warmste Kerst meer dan 4.000 euro in voor Music Fund

Op donderdag 22 december organiseerde Conservatorium Kortrijk het jaarlijks terugkerend evenement Warmste Kerst. Op het programma stonden leerlingenconcerten, een kerstmarkt met hapjes en drankjes en als hoogtepunt twee opvoeringen van The Snowman in de Concertstudio. De Warmste Kerst bracht 4.603,26 euro op voor Music Fund.

Music Fund

Het goede doel dat het conservatorium hiermee al enkele jaren steunt, is Music Fund. Deze organisatie ondersteunt muziekscholen en sociaal-artistieke projecten in conflictgebieden en ontwikkelingslanden, maar ook in eigen land. In heel Europa zamelt Music Fund muziekinstrumenten in die na herstelling een tweede leven krijgen in Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Amerika. Ter plaatse worden ook instrumentenherstellers opgeleid.

Oefenmarathon

Om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij dit initiatief, organiseerde het Conservatorium een oefenmarathon. Leerlingen gingen in de vier weken voorafgaand aan de Warmste Kerst op zoek naar sponsors voor hun oefenminuten. Ze startten op 14 november en sloten af op 11 december. De leerlingen gaven de verzamelde bedragen af aan hun leerkracht in een gesloten envelop, uiterlijk op 17 december.

De beste leerlinge was Selena Oliva Devoghel (13 jaar), leerlinge viool van Gudrun Verbanck. Ze is met haar 2.444 minuten de oefenkampioen!

Warmste Kerst

Het Conservatorium zorgde op donderdag 22 december voor een goedgevulde avond. De deuren gingen open om 17 uur. Hal B en C van Muziekcentrum Track vormden een ontvangst- en ontmoetingsplaats, met een bar met koude en warme dranken en versnaperingen. In het Auditorium gaven leerlingen muziek, woord en dans miniconcerten. Die waren vrij toegankelijk, maar het publiek kon wel een vrije bijdrage doneren.

Het hoogtepunt van de avond was de opvoering van The Snowman in de Concertstudio. The Snowman is een kinderboek van Raymond Briggs uit 1978. In 1982 werd er een animatiefilm van gemaakt met muziek van Howard Blake. Die muziek werd vertolkt door leerlingen van de domeinen muziek en woord van verschillende graden. Het publiek kon genieten van twee opvoeringen.

Kelly Detavernier, schepen van deeltijds kunstonderwijs: “De oefenmarathon, The Snowman opvoeringen en de verkoop van de bar brachten in totaal een bedrag van maar liefst €4603,26 op voor Music Fund! Een fantastisch bedrag dat muziekinstrumenten tot bij alle jongeren wil brengen. Een dikke duim voor alle inzet en oefenminuten van de leerlingen, in het bijzonder ook de 2444 minuten van Selena Oliva Devoghel en uiteraard ook een dikke duim voor de inzet van de leerkrachten!”

Erik Desimpelaere, directeur Conservatorium: “Na drie jaar uitstel door de coronacrisis, hadden we eindelijk terug een Warmste Kerst in het Conservatorium. En hoe! Dikke pluim voor al onze leerkrachten, leerlingen en medewerkers. Het was genieten van de eerste tot de laatste minuut, zowel op de diverse podia als bij alle eet- en drankstandjes.”