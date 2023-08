Conny zoekt warme thuis voor doof hondje, omdat ze Zara zelf niet mag houden: “Het is dat of een spuitje, maar dat krijg ik niet over mijn hart”

Conny Manssens uit Menen leeft voor haar hondjes. Voor haar twee maltezers van 17 jaar, maar ook voor Zara. Het 10-jarige dove keeshondje werd vorig jaar bij haar gedumpt, nu moet ze er afscheid van nemen. Volgens haar huurcontract mag ze het huisdier niet houden. “Ik hoop dat ik een warme thuis vind voor haar.”

Geen geblaf, geen wilde sprongen. Wanneer Conny Manssens de deur van haar appartementje in de Kortrijkstraat in Menen opent, trippelt een keeshondje bedeesd aan haar zij. In het gezelschap van Zara, zoals het viervoetertje heet, wonen ook Beer en Chalou, twee 17-jarige en dus stokoude maltezers. Dat Conny een hart voor hondjes heeft, is meteen duidelijk.

Geen nieuwe huisdieren volgens contract

Maar haar hart bloedt momenteel. Van de woonmaatschappij Impuls, die de gebouwen beheert, moet ze Zara wegdoen. “Ik zou uit mijn huis kunnen gezet worden. Ik kreeg intussen al een brief met een waarschuwing dat Zara tegen eind deze maand weg moet”, vertelt ze.

Niet dat ze dat niet wist. “Toen ik hier goed een jaar geleden naartoe verhuisde, wist ik al dat ik geen nieuwe huisdieren meer zou mogen houden. Mijn twee maltezers mochten hier hun oude dag nog beleven, maar daarna was het gedaan. Een extra hond, dat was dus uit den boze. Dat staat zo in het contract”, geeft ze toe.

Waarom ze het dan toch waagde? Uit noodzaak. “Mijn vroegere buur vroeg me of ik twee weken op zijn hondje kon passen, dus zegde ik toe. Na twee weken kwam hij echter niet terug. Toen ik belde, kreeg ik de boodschap dat ik ze mocht houden omdat hij er niet meer voor kon zorgen. Iets later stopte hij haar boekje in de bus.”

Op zoek naar nieuwe eigenaar

Haar zoon Julian (17) had er bij stilgestaan dat zijn mama zo de regels overtrad. “Maar mijn hart had gesproken. Ik zette het hondje dan ook op mijn naam”, zucht de dierenvriend. Conny is nu op zoek naar een nieuwe eigenaar. “Ik hoop echt dat ik een warme thuis voor haar vind”, zegt ze.

Niet evident. Want de 10-jarige Zara is doof. “Maar dat merk je niet echt. Ze is heel braaf en heel aanhankelijk. Als ze aandacht nodig heeft, dan komt ze naar je toe. Blaffen? Dat doet ze vrijwel niet. Sinds ze bij mij is, is ze ook zindelijk geworden”, klinkt het.

Na negen maanden zijn Conny en Julian gehecht geraakt aan het hondje. “Vooral als Julian hier niet is, zorgt zij voor gezelschap. Ze geeft me het gevoel dat ik niet alleen ben en brengt wat kleur in mijn leven. Ik wil haar dan ook niet aan zomaar iemand afgeven. Het moet iemand zijn die veel tijd en liefde spendeert aan haar. Het is dat of een spuitje, maar dat krijg ik niet over mijn hart.” (JD)