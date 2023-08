Conny (59) en Jonas (32) maken van hun zaak Mikado een heuse belevingswinkel: “Je kan een spelletje darts spelen”

Conny Nys en haar zoon Jonas Samoy bouwen krantenwinkel Mikado in Moorslede binnenkort om tot een belevingswinkel. Kranten en magazines zullen er nog steeds verkocht worden, maar klanten kunnen er binnenkort ook genieten van een drankje of een spelletje darts spelen. “En we breiden ons gamma wenskaarten nog uit.”

Krantenwinkel Mikado aan de rotonde in het centrum van Moorslede is een begrip in de gemeente. Conny Nys (59) is er al veertig jaar het vaste aanspreekpunt. Drie jaar geleden stapte ook zoon Jonas (32) mee in de zaak. “In oktober geef ik de fakkel door aan Jonas”, aldus zaakvoerster Conny, die zelf wel nog drie jaar verder blijft werken in de winkel. Een nieuwe zaakvoerder betekent ook een nieuwe winkel. “De voorbije veertig jaar is er hier nog niet veel veranderd. De winkel is verouderd en sommige producten die we aanbieden zijn gewoon niet meer van deze tijd”, aldus Conny.

Winkel opgesplitst

Momenteel loopt er in Mikado nog een uitverkoop. Op 16 september is de winkel de laatste dag open. “Op 17 september starten we met de opbouw van de nieuwe winkel”, aldus Jonas. Centraal in het gebouw komt er een nieuwe uitgang. “We splitsen de winkel als het ware in twee delen op. Zo blijven we onder andere kranten en magazines verkopen. Ons aanbod wenskaarten, waarvoor we gekend zijn in de buurt, wordt nog uitgebreid.” In Mikado kan men straks niet meer terecht voor kleine geschenkartikelen. Onder andere de potjes en kaarsen die Conny jarenlang te koop aanbood, zullen verdwijnen. “We merkten dat zo’n spulletjes gewoon niet meer in trek waren bij onze klanten.”

Begin oktober

In het linkse gedeelte van de winkel zetten Jonas en Conny volop in op beleving. Klanten kunnen er straks plaatsnemen aan enkele tafeltjes en gezellig iets drinken. “Mijn partner en Jonas zijn ook dol op darts. Sinds vorig jaar verkopen we hier tal van pijltjes. Die verkoop draait goed. We willen verder inspelen op die hype.” De huidige stockageruimte wordt omgebouwd tot een plek waar dartsspelers naar hartenlust pijltjes kunnen gooien of hun aangekochte pijltjes kunnen testen. “We willen niet lang gesloten blijven. We zouden graag al terug begin oktober de deuren openen. In een nieuwe belevingswinkel en met een nieuwe zaakvoerder”, aldus moeder en zoon. (BF)