Conner Rousseau op visite bij twee trouwe Torhoutse Vooruit-leden

Heel weinig basispionnen van een politieke partij krijgen hun nationale voorzitter op visite, maar Wilfried Bonte en Camiel Nollet uit Torhout vielen die eer wél te beurt. Vooruit-boegbeeld Conner Rousseau en volksvertegenwoordiger Melissa Depraetere kwamen de twee heren en hun echtgenotes bij Wilfried thuis huldigen voor precies 60 jaar lidmaatschap van de socialistische partij.

Grote cadeaus had Conner Rousseau, in korte broek en met gebronzeerde benen, niet meegebracht. Enkel vier rode rozen, twee per koppel, meer niet. Maar de Torhoutse afdeling van Vooruit deed er een vloeibaar schepje bovenop: voor elke gehuldigde een fles wijn, overhandigd door toekomstige schepen Ine Debruyne.

Wilfried 18 jaar in de OCMW-raad

Uiteraard waren de twee trouwe militanten gecharmeerd door het bezoek van hun nationale voorzitter. Wilfried haalde er niet zonder trots twee ingekaderde foto’s voor van de muur en liet ze Rousseau zien: een foto van Wilfried samen met Louis Tobback en eentje samen met wijlen Achiel Van Acker, geboren en getogen Bruggeling en dé socialist uit vervlogen tijden. Hij is viermaal premier van België is geweest.

Wilfried (84), die in de Berkenstraat op de wijk Don Bosco woont, is sinds januari 1961 getrouwd met Ivette Tommeleyn (83). Ze hebben een zoon Marc, die met zijn vrouw Carine Vandezande twee dochters heeft, Julie en Emmie. Wilfried heeft eerst als jonge kerel een vijftal jaar in het bedrijf van Jules en Achiel Matton in Zedelgem gewerkt. Hij hielp er landbouwmachines herstellen. In 1962 kwam hij als elektricien in dienst van de telefoonmaatschappij RTT, later Belgacom en nu Proximus. Hij werkte 36 jaar voor dat bedrijf, tot aan zijn pensioen in 1998. Hij was zes jaar in Brugge actief, tien jaar in Brussel en nog 20 jaar in Roeselare. Hij heeft voor de socialisten 18 jaar tot de Torhoutse OCMW-raad behoord en is dus ereraadslid.

Wilfried is bestuurslid van de harmonie Rhetorika en zet zich al heel lang in voor de stedelijke feestcommissie. Als hij zich ergens voor engageert, kun je 100% op hem rekenen. Voorts is hij lid van S-Plus, erevoorzitter van het lokale ACOD en vakbondsafgevaardigde voor de gepensioneerden van Proximus in Roeselare en Brussel. En nu diamanten lid van Vooruit.

Camiel gaf les aan de ‘fabrieksschool’

De tweede gehuldigde, ook 60 jaar partijlid, is Camiel Nollet (84). Hij woont met zijn vrouw Monique De Cloedt (81) sinds tien jaar in een appartement in de Oostendestraat. Voorheen hadden ook zij, net als Wilfried en Ivette, jarenlang hun thuis op de wijk Don Bosco, met name in de Revinzestraat. Ze trouwden in januari 1962 en kregen een dochter Carla (getrouwd met Ignaas Crombez) en een zoon Bart (getrouwd met Inge Leenknegt). Er zijn drie kleinkinderen: Fauve, Rune en Mare.

Camiel is 33 jaar leraar metaalbewerking aan het Torhoutse gemeenschapsonderwijs geweest: van 1965 tot aan zijn pensioen in 1998. Jarenlang stond hij in de primitieve werkplaatsen in de Eugeen Van Oyestraat, toen onderdeel van de fabrieksschool in de Rijselstraat. Pas begin jaren 1980 verhuisde hij naar de huidige gebouwen (nu campus Eureka).

80 jaar en nog op zijn hoofd kunnen staan

Camiel deed zijn secundaire studies aan de vakschool in Oostende (A2 mechanica). Na zijn schooltijd werkte hij zes jaar als metaalarbeider bij Clayson in Zedelgem (nu CNH). Hij volgde de D-cursus om les te geven en werd in september 1962 leraar aan de rijkslandbouwschool van Kaaskerke, waar een afdeling mechanica werd opgericht. In 1965 kon hij naar de Torhoutse rijksmiddelbare school verhuizen. Hij zou er zijn hele carrière praktijk metaalbewerking geven aan de beroepsklassen.

In zijn vrije tijd heeft Camiel gedreven aan yoga gedaan. Leuk detail: toen hij 80 was, kon hij nog zonder verpinken op zijn hoofd staan. Nu fietst hij vooral.

Conner Rousseau wou weten of het tweetal trouw Vooruit-lid zal blijven. “Ja, hoor”, klonk het in koor. “Voor altijd socialist.”