Conner Rousseau neemt bevoegdheden van ruziënd Torhouts Vooruit-bestuur over

De ruzie binnen het Torhoutse Vooruit-bestuur is door nationaal voorzitter Conner Rousseau voorlopig bekoeld. Het boegbeeld neemt samen met federaal parlementslid Melissa Depraetere en provinciaal voorzitter Simon Bekaert de bestuursbevoegdheden van de lokale afdeling tijdelijk over en dit minstens tot september.

De drie kopstukken waren naar Torhout afgezakt om het aanslepende conflict niet verder te laten etteren. Een pamflet van de uit het bestuur gezette Frank Verhoye had de crisis ten top gedreven. De man die al jarenlang in de socialistische beweging actief is en wiens dochter Femke Verhoye sinds begin 2019 de plaatselijke afdeling leidt, beschuldigde in een onder de leden verspreid pamflet schepen Paul Dieryckx en zijn opvolgster Ine Debruyne (vanaf 2023) onomwonden van verzuring, egoïsme, eigenbelang, leugens en achterkamerpolitiek.

Alles moet via trio Rousseau, Depraetere, Bekaert passeren

Na de vergadering met Rousseau, Depraetere en Bekaert mocht niemand van de plaatselijke bestuursleden reageren. Iedereen hield de lippen dan ook stijf op elkaar. Er werd beslist dat voorlopig alles via het genoemde trio moet passeren. Het is de bedoeling om op die manier de rust geleidelijk te laten terugkeren en in september te kijken of het bestuur weer op eigen houtje de afdeling kan leiden.

Sowieso blijft Conner Rousseau het vertrouwen behouden in schepen Paul Dieryckx en zijn opvolgster, gemeenteraadslid Ine Debruyne. Ook Frank Verhoye, die de knuppel in het hoenderhok gooide, mag partijlid blijven, maar niet in het bestuur. Mocht hij, bijvoorbeeld via een nieuw pamflet, de afdeling in het openbaar schade berokkenen of openlijk ruzie stoken, dan zal hij wél zonder pardon uit de partij gezet worden. Binnenskamers kun je al eens van mening verschillen, zo luidt het, maar naar buiten toe is eendracht vereist.

Lokale bestuursleden kregen na vergadering zwijgplicht

Net als schepen Dieryckx hield Frank Verhoye zich aan de zwijgplicht. Hij wou niet op de beslissing van Rousseau en co reageren. Voor Frank ligt de zaak extra delicaat, omdat zijn dochter Femke voorzitter is en hij haar buiten het hele kluwen wil houden. Hij had het pamflet in eigen naam verspreid. Femke is overigens hoogzwanger van een eerste kindje en heeft nu allesbehalve behoefte aan negatieve prikkels.

“In functie van het algemeen belang is in zulke gevallen geen nieuws, goed nieuws”, was het enige wat Frank Verhoye kwijt wou. “Alle communicatie gebeurt via de nationale en/of provinciale partijleiding. Iedereen werd gevraagd om dat te respecteren.”