Congé Rural in Zwevezele brengt het landbouwleven van toen opnieuw tot leven

Op zaterdag 2 juli opent het grootste depot met landbouwerfgoed de brede deur voor het publiek. Onder het gezinsevent Congé Rural wil men de bezoekers het landbouwleven laten beleven met al hun zintuigen. Het programma brengt voor elk wat wils.

In de loods langs de Aspergemstraat 1 in Zwevezele kan je een uitgebreide collectie van oude landbouwmaterialen terug vinden. De depot is niet echt gekend en daar wil men verandering in brengen. Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) opent de deuren voor het ruime publiek.

“De collectie met landbouwmaterialen die je hier in het gesloten depot kan vinden, stond voordien in het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld in Beernem”, vertelt Sven Lefèvre van CAG. “In 2016 besloot de provincie om de waardevolle collectie onder te brengen in een gesloten depot. Wij kregen de opdracht om te materialen te bewaren en te beschermen en ook alles te inventariseren. Deze depot is de ideale plaats om de materialen veilig te bewaren.”

Collectie in de kijker

De collectie is heel uitgebreid en bestaat uit een goede 8.500 items. “De collectie gaat over diverse landbouwitems uit de 19de en 20ste eeuw. Er staan oude karren, tabaksmachines, groentemachines, ploegen en kleiner werkmateriaal vanuit de landbouw van toen. Hier kan je de grootste collectie landbouwerfgoed van deze soort in ons land terugvinden. In de eerste plaats denk je aan nostalgie bij dit soort materiaal, maar de collectie toont ook dat landbouw echt vakmanschap is.”

“Het idee rond Congé Rural viel in bijzondere goede aarde en we werkten een mooi programma uit. Landbouwer ben je voor altijd en wij deden een beroep op oude landbouwers uit de streek om enkele bijzondere werktuigen uit de collectie extra in de kijker te zetten tijdens Congé Rural. Het volledige event is dan ook gericht op het landbouwleven van vroeger.”

Heel wat te beleven

Heel de dag door zal er een rondleiding plaatsvinden in het depot, waarbij men de merkwaardige en historische landbouwwerktuigen kan bewonderen. De rondleiding duurt 30 minuten. Voor de kinderen is er een leuke fotozoektocht in het depot. Nadien kan men in de verkeersvrije straat te voet, met de fiets of met paard en kar verder naar de hoeve van Dirk Vansteelant langs de Aspergemstraat 29.

“Er zal een streekproductenmarkt met een zevental standhouders plaatsvinden, waarbij men het lekkers kan aankopen”, gaat Hugo Verhenne van cultuur- en erfgoedplatform BIE Midwest verder. “Doorlopend zal er een filmvoorstelling zijn over het landbouwleven van vroeger. De kinderanimatie mag zeker niet ontbreken. Er zijn drie muziekoptredens van Cortez Cortez, lokale artiest Tars en band Appelblauw Zeegroen. De Landelijke Gilde van Zwevezele zorgt voor de drankbar, de braadworsten en de barbecue. De inkom is telkens volledig gratis.”

Voor de rondleiding is men verplicht om op voorhand in te schrijven via www.midwest.be/congerural.