Confrerie zingt kerstliederen aan de Visserskapel

“Twee jaar lang moesten we ons kerstinitiatief door corona afgelasten. Dit jaar staan we er weer”, zegt Dierk Rotsaert, voorzitter van de confrerie, opgelucht.

Op tweede kerstdag zingt de Confrérie van ‘t Vynckx- en Woutermansambacht, samen met Speelgroep Ocarina, Davidsfonds Bredene en de aanwezige ‘mensen van goede wil’ naar aloude traditie kerstliederen aan de Visserskapel. “Een warme jas is op 26 december geen overbodige luxe want er wordt in open lucht gezongen”, aldus Dierk Rotsaert, voorzitter van de confrerie. “Een paraplu hebben we in meer dan dertig jaar ‘Kerstsfeer rond de stal aan de Visserskapel’ nog niet dikwijls nodig gehad.”

Glühwein of warme chocolademelk

De eerste editie, op 26 december 1990, werd nochtans gezegend met uiterst slecht weer, stortvlagen en stormwind. “De meer dan 30 moedigen, die het barre weer trotseerden om deel te nemen aan de zangstonde, zochten bij gebrek aan een herberg beschutting in de kapel.” De voorbije jaren steeg het aantal aanwezigen tot meer dan tweehonderd. “Laten we hopen dat we het ook op 26 december droog kunnen houden. De kans is klein, maar misschien wordt het wel een witte kerst?”

Weer of geen weer, op maandag 26 december wordt verzamelen geblazen om 16 uur rond de kerststal aan de Visserskapel, Klemskerkestraat 1. “Na de zangstonde nemen we met een beker glühwein of warme chocolademelk afscheid van 2022 en toosten we op een voorspoedig 2023”, besluit de voorzitter. (MM)