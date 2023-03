Confrérie De Griffioen houdt het na 19 jaar voor bekeken

Het Heulse Confrérie De Griffioen, organisator van de ambiance-avond tijdens de Tinekesfeesten en peetvader van Heule Conzee, stopt ermee. Na 19 jaar besliste het vijfkoppige bestuur, in samenspraak met de andere vrijwilligers, om de organisatie te laten ontbinden. Tot een porseleinen jubileum komt het niet voor De Griffioen. Drie bestuursleden wilden een stapje terugzetten, maar vonden geen opvolging. Dat ook feestlocatie Muster niet langer beschikbaar was als locatie voor ‘De Griffioen fuift’, de jaarlijkse fuif tijdens De Tinekesfeesten, was de spreekwoordelijke druppel.

Confrérie De Griffioen zag in 2004 het levenslicht onder impuls van Bart Huysentruyt, Marc Langenraedt, Rik Boone, wijlen Rigo Meersman en wijlen Roland Dumoulein. Zij wilden met de oprichting “iets doen om de biercultuur in Heule te behouden en te bevorderen”. Met andere woorden, de ambiance in Heule nog wat verder de hoogte injagen. Zo geschiedde… In haar 19-jarig bestaan, stampte de confrérie tal van succesvolle evenementen uit de grond. Gaande van Schafttijd, een culinaire hoogmis in de huidige brouwerijen van Martha, over een hommage aan Edith Piaf en Jacques Brel, tot een Venetiaanse Verleiding. Op die verschillende evenementen kwam steeds een massa volk af.

Santé zeggen

Al was het echte paradepaardje van De Griffioen toch Heule Conzee, het evenement op Heule platse tijdens het tweede weekend van juli, in samenwerking met de verschillende cafés. Jong en oud kwamen er samen om de congé, met nodige goudgele pretcilinders, in te zetten. Tijdens de editie van 2018 brak De Griffioen, samen met zo’n 1273 Heulenaars, het wereldrecord santé zeggen. Na tien succesvolle edities gaf de Confrérie er in 2019 de brui aan. In 2022 ging het evenement verder onder de naam Heule Congé, met een andere organisatie. Ook tijdens de Tinekesfeesten was de ambianceavond van de Griffioen een vaste afspraak voor de Heulse tweede en derde jeugd. Zo’n 18 keer liet De Griffioen, in respectievelijke volgorde, de parking achter de Belfius, Hangar Debonné, de parking aan de kleine post of Muster volstromen. Bar Bohémien, een Oost-Europees volksfeest in De Vonke, was uiteindelijke het laatste succesrijke wapenfeit van Confrérie De Griffioen.

Afscheid

De Confrerie draaide volledig op het engagement van vrijwilligers. Vijf bestuursleden die waakten over het reilen en zeilen van De Griffioen en nog een twintigtal werkgroepleden die mee hun schouders zetten onder de vele evenementen. Drie van de vijf bestuursleden wilden het in 2023 wat rustiger aan doen, dus werd er gezocht naar opvolging. Die werd echter niet gevonden, waardoor het bestuur zich, in samenspraak met de andere leden, genoodzaakt zag de confrerie te ontbinden. “Als is dat enkel met een heel warm gevoel en dankbaarheid voor wat we als organisatie de voorbije twee decennia verwezenlijkt hebben,” zegt ex-bestuurder Nancy Geeroms. Zoals het de confrérie betaamt, werd er afgelopen vrijdag uitgebreid afscheid genomen tijdens een feestje.

Problemen met Muster

Zo’n 18 jaar lang was de ambiance avond tijdens de Tinekesfeesten één van de absolute trekpleisters. Eerst onder de noemer van De 500 in Hangar Debonné, later als De 1000 in Muster. De naam verwees telkens naar het aantal beschikbare plekken. Na een aantal edities in Muster, besliste de brandweer dat het pand niet langer veilig zou zijn om er grote evenementen te organiseren. Een negentiende editie van De Griffioen Fuift viel zo in het water en was het extra zetje dat de Griffioen nodig had om de vzw te ontbinden.

Brandweeradviezen

Eerder zag ook de werkgroep van de Tinekesfeesten zich genoodzaakt om met Café Mangé uit te wijken van Muster naar het stadspark van Heule, op advies van de brandweer. Slechte brandveiligheid en een gebrek aan evacuatiewegen zouden zowel voor De Griffioen als voor Café Mangé de boosdoener zijn. Hoe het nu verder moet met Muster is niet duidelijk. De Kortrijkse brandweer lijkt nu alle binnenevenementen steevast af te wijzen, wat een drama is voor de organisaties die een beroep willen doen op het grote gebouw in de Stijn Streuvelslaan voor hun evenement. De Lokaalmarkt in Heule vierde er dit weekend zijn vierde verjaardag. Welke consequenties de verschillende brandweeradviezen hebben voor hen, is niet duidelijk. Zowel burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) als schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA) reageerden, ondanks herhaaldelijke pogingen, niet op de vraag om extra verduidelijking.