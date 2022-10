Concessie graf of nis verlengen bij dienst Burgerzaken

Aan de graven en nissen waarvan de termijn afloopt, of die verwaarloosd zijn, is een akte hiervan terug te vinden op de Poperingse begraafplaatsen. Een hernieuwing kan je aanvragen bij de dienst Burgerzaken en ook die herstelling melden gebeurt via deze stadsdienst.

“Nabestaanden krijgen via de akte de kans om een verlenging of concessie aan te gaan of om het graf te herstellen”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V). Graven met een eeuwigdurende concessie kan je gratis met 50 jaar verlengen. Tijdelijke concessies kan je aan het einde van de concessietermijn met 15 of 30 jaar verlengen. “Graven zonder concessie met een wettelijke grafrust van 10 jaar kan je niet verlengen, tenzij het een kindergraf is. Voor een kindergraf, voor een kind tot de leeftijd van 12 jaar, in vollegrond kan je een concessie nemen voor 30 jaar. Deze concessie is gratis en kan je na 30 jaar hernieuwen bij de dienst Burgerzaken.”

Verwaarloosde graven

“Graven die verwaarloosd zijn moeten hersteld worden, of de beplanting moet onderhouden worden. Bij het contacteren van de dienst Burgerzaken kan je achterhaen wat de verwaarlozing juist inhoudt. Wanneer de herstellingen of onderhoudswerken uitgevoerd zijn, contacteer je de dienst opnieuw. Na controle krijg je een bevestiging en wordt het bordje weggehaald”, aldus schepen Vandromme. “Een hernieuwing kan je ook aan het loket of telefonisch bij de dienst Burgerzaken aanvragen. Doe dit voor de vervaldag van de concessie. De dienst Burgerzaken controleert of het graf niet verwaarloosd is. Als er herstellingen of onderhoudswerken moeten gebeuren, krijg je hiervan melding. Pas na herstel- of onderhoudswerken krijg je een factuur voor de hernieuwing. De hernieuwing van de concessie is definitief nadat de stad de betaling heeft ontvangen, je krijgt hiervan een contract.”

De tarieven kan je nalezen op de stadswebsite via www.poperinge.be. Voor extra informatie kan je contact opnemen met de dienst Burgerzaken.