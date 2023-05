Concertgebouw peilt bij Zeebruggenaren naar hun favoriete kinderliedjes en wil elke Brugse boreling een playlist schenken

Komend seizoen in het Concertgebouw Brugge staat het thema ‘geboorte’ centraal. Die ‘fil rouge’ wordt erg creatief ingevuld: er zullen kinderliedjes gesprokkeld worden bij de inwoners van Zeebrugge en de playlist zal volgend jaar als cadeau aan elke boreling in Brugge gegeven worden.

Bruggeling Jeroen Vanacker, die al vijftien jaar artistiek directeur is in het Concertgebouw, mocht samen met zijn 70-koppig team voor de komende vijf jaar een thematische cyclus rond de grote momenten in het leven vastleggen: “We beginnen voor 2023-24 uiteraard met de geboorte!”

“De bedoeling is om aansluiting te vinden bij het gevoelsleven van ons publiek door stil te staan bij thema’s die er voor iedereen toe doen. En dat waren toch 90.000 toeschouwers in 2022, we hebben corona goed verteerd en hebben zelfs meer abonnementen verkocht dan voor de pandemie.”

Echografieën

Het is relatief makkelijk om binnen de westerse klassieke én wereldmuziek aansluiting te vinden met dat thema denk maar aan het Weinachtsoratorium van Bach of projecten rond Afrikaanse geboortemuziek maar hetgeen seizoenskunstenares Sara Skorgan Teigen, een Noorse tekenares, doet, inspelend op de filosofie van de Pools-Nederlandse seizoensdenker Joanna Wojtkowiak, mag toch uniek genoemd worden.

“Ze heeft tekeningen gemaakt op basis van bestaande echografieën van de medewerkers van het Concertgebouw. Dat zal in september resulteren in een tentoonstelling en is ook al te zien in onze seizoensbrochure”, vertelt Jeroen Vanacker

Ook drie nieuwe festivals Rebirth, Motherhood en Winterwende sluiten naadloos aan bij het jaarthema. “Voor het festival gewijd aan het moederschap zal de Brugse Dalilla Hermans samen met haar man Willem Blontrock en enkele Afrikaanse musici het project Queen (M)other realiseren. Ze brengt een ode aan de moeders in de eerste generatie Afrikaanse nieuwkomers, wiens verhalen te vaak onderbelicht zijn gebleven.”

Kinderliedjes

Een apart project wordt ‘Songs with roots’. Het Concertgebouw nam met Li Li Chong een extra medewerker ‘outreach’ in dienst, die de komende maanden bij de Zeebruggenaren kinderliedjes zal sprokkelen. “We gaan van deur tot deur en vragen hen welke liedjes ze voor hun kinderen zingen.”

“Het Brugs strijkorkest Bryggen zal nieuwe arrangementen creëren en in kleinere vorm worden deze liedjes in diverse Brugse wijken opgevoerd. De favoriete ‘playlist’ van de Zeebruggenaren zal vanaf mei 2024 gratis cadeau gedaan worden aan de ouders van alle nieuwe Brugse baby’s”, verduidelijkt Jeroen Vanacker.

Seizoenskunstenaar Sara Skorgan Teigen maakte ‘geboortetekeningen’ op basis van de echografieën van de medewerkers van het Concertgebouw.

Tijdens het seizoen 2023-24 zet het Concertgebouw de samenwerking met drie huisartiesten voort: Vox Luminis, Anima Eterna Brugge en Rosas. Er komt ook een duurzame, langlopende samenwerking met drie toporkesten uit de buurlanden: London Philharmonic Orchestra, Rotterdams Philharmonisch Orkest en Gürzenich Orchester Köln. “We nemen het begrip duurzaamheid letterlijk, want die musici zullen per trein of per bus naar Brugge komen”, aldus de artistiek directeur.

Concertgebouwbos

Drie nieuwe makers Tom De Cock, Catalina Vicens en Michel Vandevelde krijgen de kans om hun ding te doen. Eerstgenoemde is een Brugse percussionist en zal onder meer een performance met gekapt hout uit Beisbroek creëren, bij de aanleg van het Concertgebouwbos in de Bosweg in Sint-Andries.

“We willen 2.000 jonge bomen planten. Tot nu toe heeft onze ‘community’ al meer dan duizend bomen betaald en besteld. Elke Bruggeling kan een boom voor 10 euro aankopen. Ook de opbrengst van het benefietoptreden van Wouter Deprez gaat deels naar de aanleg van ons bos”, legt Jeroen Vanacker uit.

Tot slot wijst de artistiek directeur op de sociaal-artistieke en participatiewerking van het Concertgebouw: “We ontvangen hier 12.000 scholieren per seizoen. In september is er Halleluja, een project voor Brugse amateur-musici. We zochten 28 Bruggelingen die hun vreugde willen bezingen, er hebben zich 40 kandidaten aangemeld!”

“En ook het project ‘Vier het leven’ is een succes: vrijwilligers halen oudere, minder mobiele mensen naar onze voorstellingen en spenderen samen een avondje. Zo verleng je de periode waarop Bruggelingen aan cultuur kunnen participeren.”

