Concertgebouw moet al na 21 jaar gerenoveerd worden: daktegels waaien af, houten raamwerk vertoont slijtage

Er zijn de voorbije weken enkele terracotta tegels van het Concertgebouw in Brugge gewaaid, bij hevige rukwinden. Na een inspectie blijkt dat het houten raamwerk onder de daktegels na 21 jaar al tekenen van slijtage vertoont. Veiligheidshalve is aan de kant van de bushalte op ‘t Zand een hekken geplaatst en zijn heel wat tegels verwijderd.

De gevel van het Concertgebouw in Brugge, kant bushalte, vertoont grote, opvallende kale plekken. Tijdens stormweer waaiden enkele losliggende daktegels naar beneden. Vorige week inspecteerde een gespecialiseerde firma met een hoogtewerker alle daktegels. Naar wij vernamen, vertoonden enkel de ‘pannenlatten’ – het houten raamwerk waaraan de tegels vastgeklikt zijn – aan de kant van de bushalte sporen van slijtage.

Rotting

“Er is sprake van rotting, na 21 jaar. Het houtwerk komt los, enkele nagels waaraan de tegels vastzitten zijn eruit”, geeft burgemeester Dirk De fauw, die lid is van de algemene vergadering van het Concertgebouw, toe. Dé vraag is hoe groot de slijtage is: moet al het raamwerk vervangen worden? Met andere woorden, moet het dak van het Concertgebouw al na 21 jaar gerenoveerd worden?

Pikant detail is dat bij de bouw van het Concertgebouw in de periode 2000-2002 de architecten Robbrecht & Daem niet tevreden waren over de eerste terracotta tegels. De bakkleur beantwoordde niet aan de strenge eisen, want ze moest refereren aan de oranjerode kleur van vele daken in de historische Brugse binnenstad.

Reservetegels

Beschikt het Concertgebouw in zijn depots over nog voldoende reservetegels? Hoeveel tegels zijn er kapot? Naar wij vernamen zou de Noord-Franse fabrikant van de daktegels niet meer actief zijn. De renovatie van het dak van het Concertgebouw belooft nog een moeilijke en dure klus te worden.

Ondertussen onderzoekt de raad van bestuur van het Concertgebouw samen met de stad Brugge het idee om op termijn nieuwe daktegels te plaatsen, die voorzien zijn van fotovoltaïsche cellen- dakpannen waarin zonnepanelen ingebouwd zijn. Burgemeester Dirk De fauw en Katrien Van Eeckhoutte, algemeen directeur van het Concertgebouw, hebben hierover al verkennende gesprekken gehad met Vlaams minister-president Jan Jambon. Want ze hopen op Vlaamse subsidies voor dit duurzaam project.

Herstelwerken

Hoe reageert het Concertgebouw op dit dossier? Met deze officiële persmededeling: “Momenteel voert Concertgebouw Brugge herstelwerken uit aan de terracottagevels van het gebouw. Het onderliggend latwerk van bepaalde geveldelen is aan vervanging toe. Het Concertgebouw grijpt de herstelwerken aan om dieper onderzoek te doen naar de integratie van fotovoltaïsche toepassingen in de gevel van het gebouw. Als ecobewust ondernemer was Concertgebouw Brugge al onderzoek gestart om dergelijke verduurzamingsinvesteringen te doen in de dakdelen van het gebouw, dat in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de stad opgenomen is als ‘icoongebouw met de hoogste erfgoedwaarde’. Voor de studie rond het potentieel van fotovoltaïsche zonne-energie in de context van een Unesco werelderfgoedstad ontvangt het Concertgebouw een innovatietoelage van de stad Brugge, die hiermee een voorbeeldrol wil opnemen in Vlaanderen en Europa. Voor dit onderzoek stelde Concertgebouw Brugge ingenieursbureau Ingenium aan.”