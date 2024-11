Concert voor tachtig jaar bevrijding en Bevrijdingsmars

De Canadese Bevrijdingsmars op zondag 3 november, een herinnering aan het bevrijden van de linkeroever van de Schelde in het najaar van 1944, is dit jaar aan zijn vijftigste editie toe. In dat verband én in het teken van 80 jaar bevrijding gaat in Scharpoord op zaterdag 23 november ook een herdenkingsconcert door.

Knokke-Heist heeft al jaren een sterke band met de Canadese strijdkrachten. Zij hadden dan ook een bijzonder groot aandeel in de bevrijding van de brede regio. Op 1 november 1944 werd Knokke bevrijd door de 9de Canadese Infanterie Brigadier, ondersteund door Britse gemotoriseerde brigadiers. Dat wordt al jarenlang herdacht, onder meer met de Canadese Bevrijdingsmars. De heemkundige kring Cnocke is hier startte in 1974 met de Canadese herdenkingstocht van Hoofdplaat naar Knokke, 33 kilometer in de voetsporen van de Canadezen. Het protocolaire deel van de Bevrijdingsmars is sinds jaar en dag in handen van Dirk Overstraete en Danny Lannoy. “Sinds 1975 neemt er ook elk jaar een Canadees contingent deel aan de plechtigheden. De Royal Canadian Engineers hadden hun militaire basis in Lahr, Zwarte Woud, Duitsland. Na het sluiten van deze basis was er een afvaardiging vanuit de NATO Basis in Brunssum, Nederland aanwezig gedurende het Canadees Wandelweekend”, weet Danny Lannoy. “Dit jaar vindt de 50ste Canadese Bevrijdingsmars plaats op zondag 3 november, een jubileum waar we trots op zijn.”

Herdenkingsconcert

Daarnaast organiseert het Canada Comité op zaterdag 23 november om 20 uur het Herdenkingsconcert 80/50 in het Casino in Knokke. Dit staat in het teken van 80 jaar bevrijding en de 50ste editie van de Canadese Bevrijdingsmars. Drie lokale muziekensembles nemen er aan deel: Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Heist, Gemengd Koor Canticamare Ensemble en For Freedom Pipes & Drums. Ook drie lokale muzikanten verlenen hun deelneming: Axelle Verfaille (zang), Martijn Susla (klarinet) en Robin Lantsoght (gitaar en zang). De muziek staat onder meer in het thema van de films Band of Brothers en Schindler’s List maar ook muziek van Glenn Miller en Vera Lynn wordt op het publiek losgelaten. Tickets kosten 18 euro en zijn te verkrijgen aan het onthaal van CC Scharpoord.

Voor info over alle activiteiten rond de herdenking: 0486 89 75 65 of dirk@overstraete.be.