Conceptstore I-COR in Roeselare heropent met volledig vernieuwde showroom

De conceptstore I-COR op De Munt in Roeselare onderging de voorbije maanden een complete metamorfose. De pas vier jaar oude toonzaal werd volledig gestript, heringedeeld en met de beste kwalitatieve materialen herbouwd tot de meest high-end showroom in de wereld van bouw en interieur. Iedereen is dit weekend, zaterdag 4 en zondag 5 maart, hartelijk welkom op de feestelijke heropening.

Vorig jaar namen de 16 partners van I-COR de beslissing om hun gezamenlijke showroom te updaten met de nieuwste technologische hoogstandjes en her in te delen naar een nog hoger niveau van beleving. “Het is voor ons belangrijk om steeds het nieuwste van het nieuwste aan de markt te kunnen tonen, hierdoor was een aanpassing van een aantal zaken in onze showroom noodzakelijk”, legt Rik Leenknecht, voorzitter van I-COR, uit. “Ik denk maar aan nieuwe modellen van verlichting, stopcontacten en kranen. Ook de wereld van domotica en verwarmen en verkoelen is in die vier jaar serieus veranderd, de technologie in duurzaamheid, energie, waterbeleid en ecologie is in die jaren serieus geëvolueerd.”

“Wie ons een beetje kent, weet dat we graag all the way gaan”, vult exploitant Steven Borms aan. Daarom werd onder de 16 partners voor de totale metamorfose met focus op totaalbeleving gekozen. I-COR is een echte woning geworden waar het beste van het beste met elkaar gecombineerd wordt tot een samenhangend geheel, met de bedoeling onze bezoekers in een ongedwongen sfeer te inspireren in een totaalbad van bouw en interieur.

“Innovatie is inderdaad belangrijk, maar samenwerken en mekaar steunen in een gezamenlijk project primeert nog steeds in dit concept”, gaat Rik verder. “Mijn openingsspeech in december 2018 startte ik met I have a dream. Deze is vier jaar later meer dan uitgekomen. Ik had op dat moment nooit durven dromen om vier jaar later een dergelijke metamorfose te kunnen tonen.”

Inspiratiewandeling voor uw woning

“We blijven een ‘woningbeleving’, zoals de woning ook thuis is”, pikt Steven in. “Maar we voegen een digitale etalage en een digitale vergaderruimte en moodboardcorridor in de showroom toe. Dit om de bouwpartners nog meer de kans te geven hun diensten en producten in de showroom te tonen. Bijkomend nodigen we graag alle bouwprofessionals uit om gebruik te maken van onze faciliteiten en technieken om met hun klanten bij ons langs te komen.”

“Op regelmatige tijdstippen zullen we diverse happenings organiseren voor zowel particulieren als professionals. Thema’s zullen zeer divers zijn: van innovatieve inhoudelijke lezingen, optredens tot lifestyle events… Ook andere bedrijven en organisaties zijn bij ons welkom voor een budgetvriendelijke organisatie van hun event.”

“We openen onze showroom feestelijk in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 maart. Bezoekers zijn welkom om samen met ons onder een natje te toasten op de toekomst. Hiernaast kan iedereen inschrijven voor een Villa Roslar Huiskamerconcert op zaterdagavond en zondagmorgen dat we in samenwerking met Stad Roeselare organiseren.”