Compass Group zorgt voor topgastronomie in nieuw casino in Middelkerke

De concessie voor het restaurant en de catering in het nieuwe casino in Middelkerke is zopas toegewezen aan het Britse beursgenoteerde foodservicebedrijf Compass Group.

Nadat eerder al voor het nieuwe casino de concessies toegekend werden voor de speelzaal aan NV Belcasinos en de hotelfunctie aan de Flow Hospitality Group, werd de concessie voor het restaurant- en cateringgedeelte toegewezen aan de Britse Compass Group, een gevestigde waarde in de internationale cateringwereld, met wereldwijd diverse inplantingen.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker is tevreden: “Het wordt een gevarieerd gastronomisch concept dat zowel klassevol aperitieven en foodsharing aanbiedt, je doet smullen van een uitmuntende brasseriekaart, zoniet genieten van absolute topgastronomie met zicht op zee in een fantastisch kader.” (GKM)