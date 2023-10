Compagnons wijzen nieuwkomers de weg in Roeselare: “We zoeken de perfecte match”

Compagnons, dat nieuwkomers wegwijs maakt in hun nieuwe thuisstad, startte recent ook op in Roeselare. Het project zoekt een fijne match tussen een buddy en een nieuwkomer op basis van gedeelde interesses. Inmiddels toonden er al twintig nieuwkomers interesse, maar het aantal vrijwilliger is momenteel beperkt tot vijf. “We hopen voor elke nieuwkomer een vrijwilliger te vinden”, aldus Plami Yordanova die de matches maakt.

Na Brussel, Oostende en Brugge is ook in Roeselare Compagnons van start gegaan. “Het principe is eenvoudig. Een buddy en een nieuwkomer spreken in een periode van zes maanden twee keer per maand met elkaar af voor vrijetijdsactiviteiten. Wandelen, Nederlands praten, sporten,.. De nieuwkomers krijgen buiten hun Nederlandse lessen de kans om de taal te oefenen en de stad te leren kennen”, aldus projectmedewerker Plami Yordanova. Zij zoekt telkens naar een perfecte match tussen een buddy en een nieuwkomer. “Probleem is wel dat er heel wat nieuwkomers interesse tonen in Compagnons. Momenteel zijn er al twintig mensen verbonden aan het project en wekelijks komen er daar een drietal nieuwkomers bij. Doordat we momenteel slechts over vijf vrijwilligers beschikken organiseren we nu vaak groepsactiviteiten. We zijn volop op zoek naar extra vrijwilligers want het is onze bedoeling om voor elke nieuwkomer een vrijwilliger te vinden.”

Nederlands leren

Onder andere Angelique Goemaere zet zich als vrijwilliger in voor Compagnons. “Ik heb inmiddels een drietal keer afgesproken met een Mexicaanse vrouw die nu hier in Roeselare woont. We praten erg veel en leren elkaar beter kennen. Bedoeling is om in de toekomst ook naar bijvoorbeeld optredens of tentoonstellingen te gaan. De vrouw leert mede dankzij mij Nederlands praten, maar ik leer ook bij van haar. Mijn man heeft zelf een andere cultuur waardoor de Mexicaanse vrouw me andere inzichten kan geven.”

Wie interesse heeft om zich in te zetten voor Compagnons kan contact opnemen via info@fmdo.be. Ook op de website www.fmdo.be is extra informatie te vinden over het project.