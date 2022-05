CoMoveIT Brugge krijgt internationale prijs voor slim rolstoelbesturingssysteem

CoMoveIT, spin-off van KU Leuven Campus Brugge, heeft de internationale Technology & Innovation Award 2022 gekregen van de European Academy of Childhood Disability (EACD) voor de ontwikkeling van het rolstoelbesturingssysteem CoMoveIT Smart. Dit slim besturingssysteem is gebaseerd op een samenspel van sensoren en artificiële intelligentie. Het biedt mensen met complexe bewegingsstoornissen de mogelijkheid tot betere mobiliteit, participatie en kwaliteit van leven. Dit innovatieve medisch hulpmiddel werd onlangs op de markt gebracht.

Elektrische rolstoelen worden doorgaans bestuurd met een joystick, maar voor sommige gebruikers is dit fysiek niet mogelijk. De slimme rolstoelbesturing van CoMoveIT biedt hiervoor een oplossing die gebruik maakt van sensoren en artificiële intelligentie. Deze uitvinding werd nu bekroond met de internationale EACD Technology & Innovation Award 2022.

Kinderrevalidatie

Technologie en innovatieve oplossingen maken steeds meer het verschil in onze samenleving en in de kinderrevalidatie. De European Academy of Childhood Disability (EACD) stimuleert nieuwe ontwikkelingen en reikt jaarlijks de Technology & Innovation Award uit. Op het congres in Barcelona werd deze internationale prestigieuze prijs dit jaar uitgereikt aan CoMoveIT voor hun innovatief en hoogtechnologisch besturingssysteem CoMoveIT Smart.

“Het slimme besturingssysteem is goed nieuws voor mensen met complexe bewegingsstoornissen”, vertelt Sotirios Gakopoulos, CTO van CoMoveIT en co-uitvinder van het systeem. “Denk maar aan de rolstoelgebruikers wereldwijd met een hersenverlamming (cerebrale parese).”

“Door hun aandoening maken zij veel onvrijwillige bewegingen, waardoor ze geen traditionele elektrische rolstoel kunnen bedienen. Zij zijn voor hun verplaatsingen dus aangewezen op de hulp van anderen. Onze rolstoelbesturing brengt daar verandering in en creëert een maximale onafhankelijke mobiliteit.”

Motorische problemen

De CoMoveIT Smart werd evidence-based ontwikkeld aan KU Leuven, campus Brugge, onder leiding van professor Elegast Monbaliu, tevens Clinical officer van CoMoveIT: “We zijn vereerd en trots om deze prijs te winnen. Het is een internationale erkenning voor onze aanpak en toont meteen ook het belang aan van dit product voor gebruikers wereldwijd.”

“We maken gebruik van State-of-the-Art technologie. Doordat onze hoofd-voetbesturing zich continu aanpast, kunnen ook mensen met complexe bewegingsstoornissen een elektrische rolstoel bedienen. Velen onder hen hebben grote intellectuele mogelijkheden, maar hun ernstige motorische problemen beperken hun opties.”

“Onze rolstoelbesturing kan die motorische lock-in mee doorbreken. We kunnen deze groep rolstoelgebruikers dus meer autonomie, participatie en levenskwaliteit geven,” stelt professor Monbaliu. CoMoveIT, spin-off van KU Leuven en geleid door CEO Frederik Vervenne, biedt dit product aan via gespecialiseerde rolstoeladviseurs.