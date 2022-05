Communicatieverantwoordelijke PZ Westkust kiest voor carrièreswitch: “De familiezaak in ere houden”

Na negen boeiende jaren als communicatieverantwoordelijke en woordvoerster bij Politiezone Westkust neemt Ine Deburchgraeve (35) afscheid van haar collega’s. Ze kiest voor een opvallende carrière-switch en stapt mee in de droom van haar levenspartner Koen Dedrie. Samen zullen ze hun schouders zetten onder de familiezaak en de toekomst van de vierde generatie van Patisserie Dedrie mee verzekeren.

“Voor alle duidelijkheid: ik heb mijn job bij PZ Westkust altijd héél graag gedaan, en ik ben iedereen daar dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen”, steekt Ine van wal. Na de middelbare school in het Immaculata-Instituut De Panne trok Ine naar Gent voor haar studies communicatiemanagement (afstudeerrichting commerciële communicatie) aan de Arteveldehogeschool.

Daarna volgde ze de richting communicatiewetenschappen aan de UGent (afstudeerrichting communicatiemanagement). “Na mijn studies keerde ik onmiddellijk terug naar de kust, ook al bleven heel wat studiegenoten wel hangen in het Gentse”, blikt Ine terug.

“Ik vond werk in Brugge bij een selectiekantoor voor hogere technische profielen en kaderleden. Toen hoorde ik dat ze een communicatieverantwoordelijke en woordvoerster zochten voor PZ Westkust. Ik twijfelde geen moment om mijn kans te wagen, nam deel aan de examens… en slaagde. ‘Communicatie’ stond toen op heel wat vlakken nog in de kinderschoenen, zo werd er bijvoorbeeld nog niet met sociale media gewerkt. Communicatie in de brede zin van het woord betekende dat ik verantwoordelijk was voor de perswoordvoering, de sociale media, public relations en imagovorming, grafisch ontwerp van uitnodigingen, website, foto’s maken, events en netwerkavonden organiseren, rondleidingen in de zone…”

“Het was een enorme uitdaging en niet altijd makkelijk, maar wel altijd heel afwisselend en boeiend. Het was een job die ook nooit stopte. Het gaf me ook een goed gevoel om te weten dat we met Nicholas Paelinck een korpschef hadden die altijd achter zijn mensen staat.”

Bloedend moederhart

In al die jaren zijn er Ine wel enkele bijzondere momenten bijgebleven: “De opening van ons nieuw Centraal Politiehuis was een echte uitdaging. Ik heb alles gegeven om alles van A tot Z in goede banen te leiden, van de wc-dame tot de tent en de hapjes. Er waren ook trieste momenten, zoals het overlijden van Aicha, het meisje dat met haar fiets onder een vrachtwagen in Nieuwpoort terechtkwam.”

“Op dat moment was ik 20 weken zwanger en ik zat in de wachtzaal voor mijn echografie. Maar dan is het ‘part of the job’ dat je op elk moment alle telefoons beantwoordt. Maar uiteraard was ik, net als iedereen, zwaar onder de indruk van het gebeuren. Op zo’n momenten bloedt je moederhart.”

In juli stapt Ine samen met haar partner Koen mee in de familiezaak Patisserie Dedrie. “Dat is zijn grote passie, en dat verhaal willen we samen delen”, zegt Ine. “We vinden het belangrijk om mee de familiezaak in ere te houden die bijna 100 jaar bestaat. Net als Koen vind ik het iets om trots op te zijn dat alle producten daar nog ambachtelijk worden gemaakt. Ze hebben dan ook een uitstekende reputatie als chocolatier, glacier en patissier.”

“Ze kregen trouwens al drie jaar na elkaar de vermelding ‘Finest Chocolatiers’ in de Gault&Millau. Ik ben ervan overtuigd dat de ervaring van mijn communicatieve vaardigheden die ik bij PZ Westkust heb opgedaan in de familiezaak van pas zal komen. Ook daar zal ik communicatief sterk moeten zijn en feeling moeten hebben met de mensen. Ik kijk er enorm naar uit.”