‘Commercial Fisheries’ is eerste event van Olivier Lisarde: “Beurs vindt deels aan stadionvijvers plaats”

Olivier Lisarde staat met Commercial Fisheries voor zijn eerste grote uitdaging als beursorganisator. Hij mikt daarmee op de sportvissers die vaste hengels, feeders en andere materialen willen aanschaffen. “Nu is het nog hopen op mooi weer”, zegt hij.

Olivier (34) runt samen met zijn vader Piet en zijn tante Hilde Lisarde hengelsportzaak Lisarde in de Pijkstraat in Waregem. De nieuwe locatie is 700 vierkante meter groot, wat ruim drie keer zo groot is als de kleine winkel waarmee zijn grootouders in 1970 van start gingen in de Vijfseweg in Waregem. Nu zet hij met Commercial Fisheries zijn eerste stappen in de beurswereld en hij wil er een blijvend evenement van maken.

Een beurs die niet alleen binnen de muren van een expogebouw plaatsvindt maar deels ook aan de stadionvijvers. Dat is nog eens wat anders.

“Het is een combinatie die ook nieuw is in de sportvisserij. Als er beurzen plaatsvinden in de sector is dat in een gebouw. Dat de hengelaars aan het water zullen kunnen zien hoe een dertigtal teamleden van de grootste topmerken de materialen gebruiken, is een leuk extraatje. Zit het weer mee, dan denk ik dat we toch op enkele duizenden bezoekers mogen rekenen. Interesse is er niet alleen vanuit eigen land, maar ook uit Noord-Frankrijk en Nederland.”

Afgaande aan de forse uitbreiding van je eigen hengelsportzaak is de sportvisserij blijkbaar een bloeiende business geworden.

“Ja, dat klopt. Toen mijn grootouders van start gingen, hadden ze voldoende artikelen in de beperkte ruimte die ze hadden. Zo werkt het dus niet meer. Vooral de laatste tien jaar is het aanbod spectaculair gegroeid en dat heeft vooral ook met de toename van de webwinkels te maken. In onze zaak hebben we liefst 16.000 unieke artikels beschikbaar en toch maken we het nog dagelijks mee dat iemand ons iets vraagt dat we toch nog moeten bestellen. Meestal hebben ze dat online gezien. Nu, het houdt ons wel scherp.”

Lukt het om de strijd met de webwinkels aan te gaan?

“Ja, dat lukt zeker. In 2020 behaalden we een hogere omzet dan het jaar voordien, terwijl we dat jaar toch drie maanden hebben moeten sluiten door de coronamaatregelen. Ook 2021 was een prima jaar. Het is op vandaag zelfs zo dat we het werk amper nog kunnen bolwerken en een extra kracht gaan moeten aannemen. We hebben overigens plannen om zelf ook in de toekomst aanwezig te zijn op het internet. Al kan ik daar nog niet meer over zeggen.”

Er is niet alleen interesse uit eigen land, maar ook uit Frankrijk en Nederland

Wanneer heb je ontdekt dat je het plezant vindt om een hengel uit te gooien?

“Als vijfjarige zat ik al vaak te vissen in een visvijver achter de winkel van mijn grootouders. Was het mooi weer, dan was ik daar te vinden. De passie is nadien alleen maar gegroeid en inmiddels ben ik een verwoed sportvisser. Ik heb lang op karpers gevist maar dat betekende dan vaak ’s nachts op pad gaan. Nu vis ik vooral op roofvissen: baars, snoek en zeebaars. Mijn ervaring gebruik ik inmiddels ook om workshops te geven aan klanten. Onlangs heb ik nog een groep klanten op sleeptouw genomen in Hoek van Holland, bij Rotterdam, en zijn we gaan vissen in De Nieuwe Waterweg. De waardering die ik voor dat soort initiatieven krijg, is groot, en dat doet me plezier.”

De sportvisserij lijkt me de geknipte bezigheid om te mediteren. Of is dat een foutief beeld van een buitenstaander?

“Neen, toch niet, ik vind het zelf ook een heel rustgevende activiteit. Ben ik aan het vissen, dan vergeet ik verder alles en ben ik één met mijn hengel of feeder en met de natuur. Er is zoveel moois te zien. Een ijsvogel plots zien voorbijvliegen, daar kan ik echt van genieten. Ook van een mooie zonsondergang aan het water krijg ik een goed gevoel.”

Het lijkt bijna alsof hier een ‘groene’ jongen voor mij zit, terwijl er net uit die hoek wel eens kritiek komt op de sportvisserij, onder meer over de visstand.

“Dat is een bekommernis die ik deel. Wij sportvissers moeten verantwoord omgaan met de visstand en het principe van catch and release (vangen en terugzetten, red.) consequent toepassen. Als we een goede visstand willen behouden, moeten we er zorg voor dragen. Overigens vind ik het al even noodzakelijk dat we algemeen goed voor de natuur zorgen en respect hebben voor de omgeving.”

Een hengelsportzaak runnen, workshops geven, zelf gaan vissen en nu een beurs organiseren. Is er nog tijd voor iets anders?

“Ik probeer voldoende bij mijn gezin te zijn, ook al is het niet altijd evident. Ook een thuismatch van Zulte Waregem ga ik niet snel missen. Ik heb al bijna twintig jaar een abonnement en zelfs na het voorbije rampjaar zit ik straks opnieuw in de tribune.” (FV)

Info: Commercial Fisheries Expo, beurs in Waregem Expo en aan de stadionvijvers in Waregem: van zaterdag 18 tot en met zondag 19 juni. www.commercialfisheriesexpo.eu.