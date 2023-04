Commandobunker krijgt ruim onthaalpaviljoen: “Met respect voor het geheime karakter van de site”

Het War Heritage Institute (WHI) heeft mooie plannen met de commandobunker in Kemmel. Zo komt er een nieuw onthaalpaviljoen met een tentoonstelling en in de bunker zal heel wat beleving te vinden zijn.

“Het wordt een museum verdeeld over twee sites: het ‘tankmuseum’ in de Ieperse kazerne en de commandobunker in Kemmel. Er is een duidelijke link tussen de twee plaatsen”, aldus Franky Bostyn van WHI. “Was de bunker er niet, dan was ook de kazerne er niet geweest. Er liepen zelfs ondergrondse leidingen van de ene plek naar de andere. De antennes van de bunker stonden in Ieper. Anders konden die de locatie van de bunker hebben verraden aan de Russen. “

“We willen de bunker tonen zoals hij was tijdens een oefening in de jaren ’70. In volle werking. Het museumgedeelte komt bovenaan, in het nieuwe onthaalpaviljoen. De expo zal zich toespitsen op het verhaal van de bunker, maar ook wat België deed tijdens de Koude Oorlog.”

Open in 2025

“Verwacht nu niet meteen dat er op de site in Kemmel een groot gebouw komt”, zegt kolonel Loen Symoens, die samen Franky Bostyn en historicus Jan Van der Fraenen verantwoordelijk is voor de site. “We gaan op in de natuur. De bunker was in de tijd onherkenbaar. We behouden het respect voor dat geheime kader, maar ook voor de natuur.”

“Alles gebeurt in samenwerking met de vier partners: het War Heritage Institute (WHI), defensie, de gemeente Heuvelland en de provincie. “We doen samen de buiteninrichting. Het zal een beetje een instappunt worden voor het provinciaal domein.” Het is de bedoeling dat Kemmel in het midden van 2025 opent.