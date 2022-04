Comité Wij(k) De Parken wil lokale pleinen verbinden

Het buutcomité Wij(k) De Parken wil samen met de buren een mooie en leefbare buurt maken in de wijken en straten van Zuid-Oost-Kortrijk. Het gaat om het verbinden van Steyt’s Koer, het Pradopark, park Ten Akker, park De Blauwe Poort, park De Dubbele Haagjes en Het Volksplein.

De parken en pleintjes liggen grosso modo tussen onder meer De Wandelweg, Zwevegemsestraat, Sint-Denijsestraat en Doorniksesteenweg. “Het gaat om 44 straten en ruim 5.000 inwoners”, duidt Peter Deschamps. “Onze ambitie is om onze straten en wijken via de parken leefbaarder en aangenamer te maken met de insteek van de bewoners. Soms gebeurt dat door heel kleine dingen die spontaan ontstaan: een tafel en een paar stoelen die in een tuin of op een voetpad worden gezet, grotere activiteiten die op poten worden gezet, zoals bijvoorbeeld een halloweentocht, of verhalen die over onze buurt en zijn bewoners worden verteld. We zijn daar goed in. Meer nog, we doen dat gewoon graag.”

Rustpunten

Eerder al organiseerde het Serrecomité enkele activiteiten. “Dat is onze inspiratiebron. Wat ons bindt zijn onze parken en onze pleinen. Ze staan voor elkaar ontmoeten en zijn speelplaatsen voor onze kinderen en jongeren. Het zijn ook rustpunten in een druk bestaan. Meer dan de helft van de parken in Kortrijk liggen rondom ons, daarom claimen we de naam Wij(k) De Parken, de parken zijn van ons, van ons allemaal”, aldus Dimitri Duthoo.

Mooie diversiteit

De grote buurt is gezegend met heel wat straatcomités en buren die graag de handen uit de mouwen steken. “Sommige straatcomités hebben een lange staat van dienst en hebben vaste activiteiten, andere straten zijn fris en jong en hebben een mooie toekomst voor de boeg”, vertelt Peter verder. “Al onze parken hebben een eigen identiteit en een eigen verhaal. De bewoners van de 44 straten bestaan uit oudere mensen, studenten en allochtonen: een mooie diversiteit. Voor ons zijn de parken en pleintjes vooral plaatsen van ontmoeting. Finaal willen we buren samenbrengen rond en in hun Park. Denk maar aan een barbecuetoestel, een bewegwijzerde wandeling of een houten bank die we in elk park plaatsen.” Het comité Wij(k) De Parken denkt ook aan een jaarlijkse Parkkoerse en een wandel-, loop- en fietstocht onder de noemer van Park naar Park, Buur(t) naar Buur(t), van Verhaal naar Verhaal. Het comité werkt aan een nieuw logo, een website en een nieuw Buurtblad en bouwt een Facebookpagina uit met verhalen. “Met enkele buren willen we alle parken in de buurt van Zuid-Oost-Kortrijk visueel en fysiek met elkaar verbinden.”