Comité voor Initiatief Brugge schenkt 3.000 euro aan goed doel

Het Comité voor Initiatief Brugge, bekend van de organisatie van de Bavik Tripel Dagen en het grote oudejaarsfeest op ‘t Zand, hield vrijdagavond een nieuwjaarsreceptie voor haar leden, partners en sympathisanten. Daarbij overhandigde het Comité ook een cheque van 3.000 euro aan de Brugse welzijnsorganisatie Open Balie.

Voorzitter van het Comité voor Initiatief Filip De Craemer stond in zijn toespraak stil bij de vele evenementen die het Comité ook vorig jaar weer organiseerde. Zoals de koffie- en taartnamiddagen voor de senioren, de acht boekenmarkten langs de Dijver, de Bavik Superdagen in de zomer, de volksspelen op Sint-Kruis Kermis, de twee sterrenstoeten tijdens de shoppingdagen en uiteraard ook het ‘oud en nieuw’-feest op ‘t Zand met dit jaar voor het eerst een lasershow in plaats van vuurwerk.

De voorzitter had ook nieuws mee over het nieuwe werkjaar. Voor de Bavik Super Dagen in de zomervakantie kon het Comité niemand minder dan Stijn Meuris boeken. Hij zal optreden samen met de Koninklijke Muziekkapel van de Marine, een bijzonder combinatie dus.

Subsidies

Filip De Craemer dankte verder ook het stadsbestuur voor de samenwerking en de subsidies, maar liet toch niet na om erop ter wijzen dat deze subsidies al jarenlang ongewijzigd zijn gebleven en dat een verhoging zeker welkom zou zijn om de vele opdrachten te kunnen blijven realiseren in de toekomst. In zijn toespraak bedankt burgemeester Dirk De fauw op zijn beurt het Comité, maar een echte belofte over een hogere subsidie hoorden we niet.

Tot slot werd een cheque van 3.000 euro, vooral bestaande uit de opbrengst van de ‘bussenschudders’ tijdens de Sterrenstoeten, aan de Brugse welzijnsorganisatie Open Balie vzw.