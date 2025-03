Comedyclub met Piet De Praitere

Wie van comedy houdt weet ondertussen dat de Comedyclub in De Levensboom regelmatig beginnende artiesten een podium biedt. Eenmaal per jaar nodigen Mike Colt en Die Gast ook een bekendere naam uit.

Dit jaar is dat Piet De Praitere die op vrijdag 14 maart om 20 uur zijn show “Best of The Best”, brengt. De Praitere bracht jarenlang het typetje ‘Etienne met het open verhemelte’, dat zeker zijn plaats zal krijgen in de show. “De opbrengsten van onze comedyclubs gaan naar de school”, zegt Yf Tanghe.

“We investeren in onderwijs, zo komt Matthijs Degrande les geven over comedy. Over hoe je een set opbouwt en je publiek bespeelt. Verder investeren we ook in een goede klankinstallatie. We zijn zeer tevreden over ons eerste jaar, er volgen nog twee open mics. Eentje met Jonathan van Goethem op 17 april en op 19 juni is er Klimaatcomedy met onder meer Steven Vroman.”

Tickets voor Piet De Praitere kosten 15 euro ADD.