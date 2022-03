Combineer bloemenvelden met strandplezier in de Bollenstreek

De Nederlandse kuststrook van Katwijk tot Zandvoort en het polderlandschap dat zich daarachter uitstrekt: daar koesteren onze noorderburen hun beroemde bloembollen. Tulpen, narcissen en hyacinten dompelen er de Zuid-Hollandse velden in het voorjaar in een prachtig kleurenbad waarvan de hele wereld komt meegenieten.

Dat het kweken van tulpen in Nederland zo’n succes werd, hebben ze er te danken aan de zandbodem waarop de bloem goed gedijt. De Nederlandse bollenteelt is goed voor 60% van de wereldproductie. Ze exporteren bloembollen wereldwijd, met Japan en China als belangrijke groeimarkten. Noord-Holland is het belangrijkste productiegebied, maar dichter bij ons, in de provincie Zuid-Holland, is de zogenaamde Bollenstreek ook goed voor eindeloze velden vol tulpen, hyacinten en narcissen: een toeristische troef die er alsmaar meer wordt uitgespeeld.

Te voet of op wieltjes

De Bollenstreek kun je al wandelend verkennen, maar ook met de fiets of vespa.

• Het Wandelnetwerk Bollenstreek biedt een netwerk van bestaande en nieuw ontwikkelde wandelroutes, gebaseerd op knooppunten. Fietsers kunnen terecht op www.fietsknoop.nl.

• Wandel- en fietsroutes rond Hillegom, Noordwijk, Lisse en Warmond vind je dan weer terug op www.visitduinenbollenstreek.nl.

© Els Bax

• Maar je kan ook vanuit Noordwijk een vespa huren en daarmee een flink deel van de regio doorkruisen. De fietspaden doorheen het beschermde duinengebied zijn daarbij verboden terrein voor de scootertjes, maar er blijft meer dan genoeg te ontdekken in het binnenland. Aan een dagje cruisen kun je meteen een bezoek aan een kaasboerderij of rondvaart op de Leidense Singel vastknopen (www.vespaverhuurnoordwijk.nl). Ook op http://www.noordwijk.infovind je meer over de streek én over vespa’s huren.

Van de bollen naar de zee

• In Zuid-Holland verzoen je de charmes van bloembollen overigens moeiteloos met die van het strand. Leiden, ideale uitvalsbasis om de streek te verkennen, ligt op tien kilometer van de kust. Die afstand leg je vlot af met de bus. Of je neemt ‘s zomers de boot van Leiden naar Katwijk.

• Ook een aanrader: maak een daguitstap van een fietstochtje vanuit Leiden naar Katwijk of Noordwijk, want er valt onderweg wel wat te beleven. De fietsroute naar Katwijk leidt onder meer langs het Valkenburgse Meer waar ‘s zomers watersporters zich uitleven, kinderen een tochtje rond het meer maken in een imposante, oude stoomlocomotief, en het decor én de keuken van Brasserie Buitenhuis uitnodigen om er even halt te houden.

Nog meer bollenpret

• De Zuid-Hollandse liefde voor bloembollen bereikt een hoogtepunt tijdens het bloemencorso doorheen de streek, goed voor meer dan een miljoen toeschouwers. Op zaterdag 23 april maakt voor de 75ste keer een stoet praalwagens de 40 kilometer lange tocht vanuit Noordwijk naar Haarlem.

• Keukenhof is ook al meer dan 70 jaar een vaste waarde op de toeristische voorjaarskalender van de Bollenstreek. Destijds sloegen tien bollenkwekers de handen in elkaar en leverden ze elk een pakket gratis bollen om daarmee een 32 hectare grote demonstratietuin aan te leggen. Maar vandaag oogt het publiek er al net zo divers als het bloemenaanbod. Uit alsmaar meer landen komen bezoekers het resultaat van de zeven miljoen met de hand geplante bloembollen bewonderen. Dit jaar is het park geopend van 24 maart tot en met 15 mei.

In de Keukenhof kan je zeven miljoen met de hand geplante bloembollen bewonderen

• Op het grotere landdomein van Kasteel Keukenhof vind je ook de Keukenhoftuinen. Het park kan je het hele jaar door gratis en vrij bezoeken. Op hetzelfde domein is het LAM of Lisser Art Museum gelegen, met een aparte collectie kunstwerken met voedsel en consumptie als thema.

• Alles over bollen kom je ook te weten van Daan en Anja Jansze, die in Voorhout bloembollenbedrijf De Tulperij uitbaten. Van 24 maart tot oktober organiseren ze er rondleidingen, of je kan er gewoon iets drinken tussen de bloemencreaties of bloemen kopen (www.detulperij.nl).

• Lekker goedkoop kan natuurlijk ook: in de regio liggen tal van pluktuinen waar je voor enkele euro’s al een bos tulpen koopt. Zelf te plukken, en meteen iets leuks om met de kinderen te doen.

• Tijdens de bollentijd houdt Rederij Van Hulst ‘lenterondvaarten’: een tocht op de nabijgelegen Kagerplassen, al of niet gecombineerd met een bezoek aan Keukenhof. De Kagerplassen zijn veenplassen tussen Leiden en Haarlemmermeer en ‘s zomers een drukbezocht recreatiegebied. De vaartocht vanuit Lisse duurt anderhalf uur en brengt je langs het typische polderlandschap met historische molens en kleine dorpjes (www.rederijvanhulst.nl).





Alle info over de Nederlandse bollenstreek en de evenementen die er dit voorjaar te beleven zijn, lees je op www.bollenstreek.nlen www.streekvanverrassingen.nl