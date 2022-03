Colruyt limiteert verkoop van bloem en olie: “Preventieve maatregel”

Colruyt, de grootste supermarktketen van het land met 29 vestigingen in West-Vlaanderen, limiteert de verkoop van bloem en olie wegens de grote vraag naar beide producten. Er zijn geen tekorten, benadrukt de supermarkt.

Concreet wordt gevraagd om per klant of kassaticket maximaal twee stuks olie en twee stuks bloem mee te nemen. Dat geldt enkel voor de Colruyt-winkels van de groep. Die zijn gekend voor volume-aankopen. In de andere merken van de groep (Spar, OKay of Bio-Planet) geldt de maatregel niet.

De consumptie is de laatste dagen niet meer normaal

Volgens de supermarktgroep zijn er geen tekorten en is er genoeg aanvoer voor normale consumptie. “Maar de consumptie is de laatste dagen niet meer normaal”, legt een woordvoerster uit. “Het gaat om een preventieve maatregel. Om toelaten de rekken aan te vullen en alle klanten de mogelijkheid te bieden een aankoop te doen”.

Vrees voor tekorten

Aan de rekken van bloem en olie zijn affiches opgehangen die de klant over de maatregel moeten informeren. De gelimiteerde verkoop van olie geldt niet alleen voor zonnebloemolie, maar voor andere soorten oliën die als alternatief voor zonnebloemolie worden gebruikt, zoals olijf- of slaolie.

Oekraïne en Rusland behoren tot de grootste producenten wereldwijd van tarwe en zonnebloemolie. Door de oorlog bestaat de vrees voor bevoorradingsproblemen en tekorten, met grote prijsstijgingen tot gevolg.