College volgt protest tegen industriesites in de Molenhoek en Spijkerland in Deerlijk

Het schepencollege geeft een negatief advies voor de bijkomende industrieterreinen in de Molenhoek en Spijkerland in Deerlijk. Dat heeft schepen Matthias Vanneste duidelijk gemaakt tijdens de jongste gemeenteraad. Tot grote opluchting van de beide actiecomités en omwonenden.

De mogelijke inplanting van bijkomende industrieterreinen in de Molenhoek (Nijverheidslaan) en tussen de gewestweg N36 in Harelbeke, de Harelbekestraat, en Vrijputstraat en de Achterstraat (Spijkerland) zorgden de afgelopen weken voor zure oprispingen en stuitten op groot protest bij de omwonenden. Twee buurtcomités zagen het levenslicht en verzamelden massa’s bezwaren, die in vorige edities van deze krant al werden uiteengezet.

“Als wij binnen Deerlijk nieuw ondernemerschap willen aantrekken om de komende decennia ons welzijn en onze welvaart te verzekeren, staat het inrichten van een extra bedrijvenzone buiten kijf”, vond men dan weer bij Unizo Deerlijk. “De zoektocht naar extra bedrijfsruimte in onze gemeente duurt al meer dan twintig jaar. Ondanks de geleverde inspanningen krijgen wij het gevoel dat wij maar blijven achter het net vissen. Het gevolg was dat vele gevestigde en waardevolle Deerlijkse bedrijven moesten uitwijken naar bedrijfsterreinen buiten Deerlijk.”

Welvaart

“Heel wat sites gingen ook verloren, voor de ontwikkeling van woonzones: Europal in Sint-Lodewijk, de Francarsite, Grafimat, de Deerlijkse… De huidige zoektocht is de kans bij uitstek om eindelijk weer een bedrijvenzone voor onze gemeente te claimen. Het zou doodjammer zijn voor de lokale economie als Deerlijk andermaal zou gepasseerd worden. Bedrijven zorgen voor lokale werkgelegenheid en bijgevolg ook voor onze welvaart.”

“Het is in het belang van de mobiliteit en de werk-privébalans dat wij binnen onze eigen regio werk vinden. De fiscale inkomsten die van de bedrijvigheid uitgaan, zijn voor de gemeente een must, zo niet komen de financiële gevolgen onlosmakelijk terecht op de nek van de inwoners zelf. Dat een nieuwe zone zorgt voor verontrusting en gepaard gaat met veel vragen over de leefbaarheid bij buurtbewoners, daar kunnen wij niet omheen, maar welvaart ontwikkelen doen wij nog altijd samen, rekening houdend met een vlotte ontsluiting en het voorzien van kwalitatieve bufferzones.”

Esser

“Wij erkennen dat er nood is aan bijkomende industriegrond”, verduidelijkte schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open VLD) de visie van de meerderheidspartijen.

“Bijkomende industrie is goed voor de gemeente: tewerkstelling in eigen gemeente, het zorgt voor welvaart en bijkomende inkomsten. Maar er moet uiteraard voldoende draagvlak zijn. Wij hebben kennis genomen van de vele bezwaren die werden ingediend door de buurtcomités: mobiliteit, waterbeheersing, lawaai- en geurhinder… Bezwaren die we niet kunnen en willen naast ons neerleggen. We houden er wel degelijk rekening mee en geven negatief advies voor de zoekzones Spijkerland en Nijverheidslaan. Wij schuiven de derde zone Esser naar voren als beste locatie. Het is uiteindelijk nog lang niet zeker dat er een bijkomende industriezone zal komen in Deerlijk. Er is nog een lange weg te gaan”, besloot de schepen. (Rik Devos)