College trekt met 15 leerlingen naar India om er scholieren te steunen: “Dit wordt een bijzondere ervaring”

Begin februari vertrekken 15 leerlingen van de Sint-Paulusschool Campus College op inleefreis naar Calcutta in India. Daar zullen ze projecten ondersteunen die plaatselijke jongeren helpen naar school te gaan.

De laatstejaars uit verschillende klassen bundelden de krachten om diverse activiteiten op poten te zetten. “We hebben wafels en chocolade verkocht en geholpen met een grote opkuis hier op school. We verzamelden ook sponsoring van bepaalde bedrijven”, vertelt de 17-jarige Stan Tack.

Lokale projecten

In totaal werd er maar liefst 5.852 euro ingezameld.

Dat schenken de leerlingen aan de Vlaamse vzw Calcutta Sponsor Aid, die zich inzet voor de onderwijskansen van jongeren in Calcutta. Op zaterdag 3 februari trekken de 15 laatstejaars op inleefreis naar India. Daar zullen ze 15 dagen lang enkele lokale projecten ondersteunen en kennismaken met hun Indische generatiegenoten.

“We zien de reis hard zitten, het zal een bijzondere ervaring worden”, reageert Sara Vanackere (17). “Een andere cultuur ontdekken maar ook een andere kant van India, met arme scholen en inwoners.” Het ingezamelde bedrag zal gebruikt worden voor zonnepanelen te plaatsen op een plattelandshostel, in een regio waar de toegang tot elektriciteit niet vanzelfsprekend is.

Sociaal centrum

“Zo kunnen kansarme jongeren er ook ’s avonds studeren en hun huiswerk maken”, vertelt Sabine Tavernier van Calcutta Sponsor Aid, die in totaal zo’n 600 Indische kinderen ondersteunt. Marie-Paul Vanden Driessche en Astère Allaert zullen de jongeren op hun reis begeleiden. “We hebben India elk al meer dan 25 keer bezocht en bouwden zo veel contacten op in de regio. De studenten zullen in een bevriend sociaal centrum logeren.” (LV)

Meer info vind je op https://www.calcuttasponsoraid.be/.