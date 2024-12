Collega’s St.-Jozefskliniek wuiven schepen Greta uit

Na een carrière van 41 jaar aan het onthaal van de Sint-Jozefskliniek in Izegem, geniet Greta Vandeputte voortaan van haar pensioen. Ze blijft de komende zes jaar wel nog actief als schepen in de gemeente Ledegem. “In het ziekenhuis kon ik altijd onmiddellijk iets betekenen voor de mensen die er over de vloer kwamen.”

Greta Vandeputte (61) is in Ledegem vooral bekend als schepen, in Izegem herkennen velen haar van aan het onthaal in de plaatselijke Sint-Jozefskliniek. Een job die ze sinds juli 1983 beoefende. “Daarvoor voerde ik een jaar een dergelijke taak uit in het stedelijk ziekenhuis in Roeselare. Via een nonnetje kwam ik te weten dat er een vacature was in Izegem.” Greta maakte de overstap naar het Izegemse ziekenhuis. “De nonnetjes hadden er toen al voor een heel stabiele basis gezorgd. Er werkten toen een twintigtal dokters, vandaag zijn dat er een zesvoud.”

Telefoons opnemen, patiënten en bezoekers doorverwijzen naar de juiste verdieping of de juiste gang, administratief werk,… Het takenpakket van Greta was de voorbije 41 jaar divers. “Ik vond het vooral ook leuk om erg dicht bij de mensen te staan. Iets wat ik als schepen in Ledegem ook probeer te doen. In het ziekenhuis kon ik echter steeds mensen onmiddellijk helpen, als schepen moet je toch met heel wat procedures rekening houden.”

Positieve herinneringen

Greta bewaart tal van herinneringen aan haar lange carrière in Izegem. “Momenten zoals bij een overlijden zijn natuurlijk nooit leuk, maar ik onthou vooral vele positieve herinneringen. Bij de geboorte van een kindje bijvoorbeeld zie je heel wat blije gezichten.” Doorheen de vele jaren groeide de Sint-Jozefskliniek voor Greta ook uit tot meer dan een werkplek. “Mijn ouders zijn er gestorven, maar onze drie kinderen zijn er ook geboren.”

Greta is sinds 2010 schepen in Ledegem. “Vooral tijdens de weekends was het altijd wat zoeken. Gelukkig kon ik in het ziekenhuis vaak een beroep doen op goede collega’s die eens wilden wisselen van uren. Op die manier kon ik toch nog evenementen in de gemeente bijwonen.” Anderzijds zorgde de combinatie tussen het ziekenhuis en het schepenambt ook voor voordelen. Vrijdag werd Greta uitgewuifd. “Na elke shift kon ik alles afsluiten en nam ik geen werk mee naar huis. Nu heb ik extra tijd voor mijn schepenambt en mijn familie. Tijdens een fietstochtje zal ik ongetwijfeld wel nog eens langs de kliniek passeren, al hoop ik natuurlijk er de komende jaren niet te veel als patiënt te zijn.” (BF)