Collega’s Brecht en Evi uit Zedelgem deden grote inzamelingsactie: “Mensen lieten hun hart spreken voor Oekraïne”

Brecht Beheydt en Evi Allemeersch, twee collega’s in het woonzorgcentrum Klaverveld, hebben een grootse inzamelingsactie op poten gezet voor de oorlog in Oekraïne. “Oude rolwagens, tilliften en rollators zijn nog in perfecte staat om mensen in Oekraïne te helpen.”

Oude tilliften, rolwagens en rollators die stof stonden te vergaren in de kelders van het woonzorgcentrum Klaverveld: verpleegkundige Brecht Beheydt vond dat al dat materiaal wel nog zijn nut kon hebben. “Zeker omdat ze nog in perfecte staat zijn om te gebruiken en wetende dat andere mensen daar enorm mee kunnen geholpen worden. Het zou dus zonde zijn dat al dat materiaal weggegooid zou worden”, begint de verpleger.

“Ik toetste mijn idee af bij Kurt, de directeur van het Klaverveld en hij was meteen voor het idee te vinden. Dus begon ik te mailen naar instanties als het Rode Kruis, met de vraag of zij dat materiaal konden gebruiken voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Maar al die organisaties willen voornamelijk centen. Dus begon ik verder te zoeken. Zo kwam ik uit bij de firma Hima uit Kortemark.”

“Zij hebben een firma in Oekraïne zelf en waren al bezig met de inzameling van hulpgoederen om naar Oekraïne te brengen. Ik nam contact op en ze waren meteen laaiend enthousiast. Ondertussen hebben ze de tilliften, rollators en rolwagens opgehaald.”

Oproep

Omdat Brecht nog mogelijkheden zag om nog meer hulpgoederen in te zamelen, liet hij een oproep plaatsen op de Facebook-pagina van het Klaverveld en op het interne familienetwerk. “De reacties waren hartverwarmend. Warme dekens, jassen, kinderkleding, incontinentiemateriaal, verzorgingsproducten,… heel wat mensen hebben hun hart laten spreken voor de slachtoffers in Oekraïne en doneerden nuttig materiaal.”

“Van onze directeur mochten we een kelder gebruiken om al die zaken te stockeren en eind deze week is de firma Hima opnieuw langsgeweest met een oplegger die richting Oekraïne vertrekt. We hebben onze inzamelingsactie nu afgerond en kunnen tevreden terugblikken.”

“Het is overweldigend om al die solidariteit vast te stellen. Bovendien heeft ook Districo, de firma uit Gullegem waar mijn zus werkt, enkele paletten met water geschonken. Via deze weg wil ik iedereen bedanken.”

Groot contrast

Om alles in goede banen te leiden, kon Brecht een beroep doen op zijn collega-verpleegkundige Evi Allemeersch. “Ik neem heel graag foto’s en trok daarvoor in 2019 naar Tsjernobyl en Kiev in Oekraïne. Ik heb er toen ook Onafhankelijkheidsdag gevierd met de plaatselijke bevolking. “

”en fantastisch feest waarop ook de president aanwezig was. Een groot contrast met wat de mensen in Oekraïne vandaag meemaken… Dat greep me zo aan en daarom hielp ik Brecht maar al te graag een handje”, besluit Evi al glimlachend.

