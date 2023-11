Collega-zangers herdenken opnieuw gesneuvelde soldaten met liederen op militaire begraafplaatsen

De Zonnebeekse Chris Bekaert lanceerde vorig jaar een persoonlijk herdenkingsidee naar aanleiding van 11 november. Ook dit jaar werkt ze een herdenkingsmoment voor een zestal locaties uit. Ze wordt vergezeld door vijf collega-zangers.

Enkele jaren terug vond Chris op het modderige veld in haar straat een foto van een soldaat. “De schamele foto bleek het beeld te zijn dat ik enkele weken geleden aan een elektriciteitspaal zag hangen”, vertelt Chris Bekaert uit Zonnebeke.

Australische luitenant

Op de foto stond de Australische luitenant John Franck Scott. Hij stierf op 23-jarige leeftijd. “John bleek gesneuveld te zijn – met zijn compagnie – een 100-tal meter achter onze tuin, in wat toen Celtic Wood heette. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden.” De vondst maakte indruk op Chris en ze besloot een herdenkingsmoment te organiseren.

Vorig jaar werd dat een samenzang met enkele vrienden en collega-zangers uit het koor Cum Jubilo uit Poperinge. Op een viertal oorlogskerkhoven in Zonnebeke, zongen ze op 11 november – Wapenstilstand – toepasselijke liederen. Ook dit jaar zullen ze de gesneuvelden uit Canada, Nieuw Zeeland, Australië, U.K. en enkelen uit Duitsland herdenken.

Sing for the boys

Chris Bekaert uit Zonnebeke, Gerda Bleus en Marc Bailliu uit Sint-Jan-ter-Biezen, en Bert Forrez uit Geluwe krijgen dit jaar extra ondersteuning met Chris Van de Walle uit Menen en Maria Degroote uit Passendale. Er wordt een herdenkingsmoment gehouden op zes locaties. “In Passendale brengen we ‘On the road to Passchendaele’ op New British Cemetery. We lezen ook een gedicht voor de Canadese 18-jarige soldaat Herman Woodburn Astels. Daarna trekken we richting Zonnebeke. Op Dochy Farm New British Cemetery zingen we Sing for the boys (Jimmy’s song) en op Buttes New British Cemetery brengen we This is my song”, aldus Chris.

“Daarna gaan we naar Zantvoorde New British Cemetery in Zandvoorde waar Where have all the flowers gone zal weerklinken. Onze laatste herdenkingsplaatsen zijn in Geluveld. Aan het The Black Watch Corner monument brengen we Only remembered en aan het Brothers in arms monument. zingen we Lay me low en wordt nog een gedicht voorgelezen.”