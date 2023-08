Collectief Hoffelijk Oostende start met uniek experiment

Met een reeks Indrukwekkende Gesprekken wil een nieuw collectief de Oostendenaars dichter bij elkaar brengen. Ze starten met drie avonden in KAAP en hopen te eindigen met een charter. “Hoffelijkheid, interesse en empathie staan centraal in gesprekken tussen mensen die elkaar anders nooit zouden treffen”, zeggen de initiatiefnemers.

Ze zijn met 13, de initiatiefnemers van het Collectief Hoffelijk Oostende en hebben een grote liefde voor Oostende. Ze hebben niets met politiek te maken en willen dat hun groep groeit. “We erkennen allemaal het potentieel van Oostende en willen dat het meer bekend wordt. We willen hoffelijkheid en het ‘wij-denken’ bijbrengen. Vroeger gingen we op café en praatten we met elkaar. We waren nieuwsgierig naar elkaar. Die interesse willen we weer aanscherpen en van zodra mensen met elkaar in gesprek gaan kan er hoffelijkheid ontstaan en kunnen de mensen via respect voor elkaar de mentaliteit en de sfeer in de stad nog verbeteren”, zegt Stefan Tanghe.

Drie gesprekken

Een eerste activiteit zijn drie Indrukwekkende Gesprekken op 19, 20 en 21 september. Daarin zullen mensen elkaars interesses peilen en in gesprek gaan. “Het gaat om mensen die elkaar zelden of nooit ontmoeten en ogenschijnlijk weinig gemeen hebben. Zo brengen we projectontwikkelaars samen met cultuurmedewerkers. Op een tweede avond brengen we jongeren samen en op de derde avond de Oostendenaars, geboren en getogen en ook aangespoelden”, vertelt Sam Duysan. Li Li Chong: “De liefde voor Oostende is gemeenschappelijk en door verschillende mensen samen te brengen, krijg je inzichten die je anders niet zou bereiken. Ik wil ook dat mensen in het midden meer zichtbaar zijn en gehoord worden in plaats van diegenen die negativiteit verspreiden op sociale media. De gesprekken geven kans om verbinding te maken, van onderuit verandering te realiseren of zaadjes van verandering te planten.”

Stefan Tanghe: “De groepen die we samenbrengen hebben misschien meer gemeen dan we denken. Een goed gesprek is het begin. Elkaar leren kennen is de eerste stap naar nieuwe dingen.”

Cirkels

De gesprekken met telkens in de eerste cirkel een tiental mensen, geselecteerd door het Collectief, vinden plaats in KAAP. Daarrond, in een tweede cirkel zitten nog mensen van die doelgroepen, maar die niet noodzakelijk deelnemen aan het gesprek. In een derde cirkel zijn er dan waarnemers. Die leggen het gesprek op beeld vast, maken teksten of kunstwerken bij het gesprek. Stefan Tanghe: “We dromen ervan dat de Indrukwekkende Gesprekken leiden tot een aantal initiatieven, een uitbreiding, een charter in Oostende dat gaat over hoffelijkheid. Dat algemeen aanvaarde statement kan elke Oostendenaar ondertekenen. Daarin wordt benadrukt waarom het ‘wij-denken’, de hoffelijkheid en het unieke van de stad belangrijk zijn.”