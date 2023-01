Collectie verkocht voor de liefde: Wilfried Verkest (85) doet na ruim zestig jaar de postzegelboeken dicht

Toen hij het meisje ontmoette dat zijn vrouw zou worden, verkocht Wilfried Verkest zijn prille collectie – hij had geld nodig om met haar uit te kunnen gaan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en hij herbegon. Vandaag heeft hij meer dan tweehonderd albums vol postzegels. Verzamelen doet hij niet meer, en ze zijn nog amper iets waard, maar “ik heb er nog altijd plezier van.”

Wilfried Verkest is geboren in Ingelmunster, op 3 december 1937. Hij haalde een diploma ‘chauffage-sanitair’ en verdiende er zijn boterham mee, tot hij in 1995 met pensioen ging. Ondertussen waren de kasten in de living, op zolder en zelfs in de bergplaats vol met postzegelalbums geraakt.

Wilfried is een rustige man, die in een gesprek zijn woorden wikt en weegt. Behalve wanneer het over filatelie gaat: dan verandert hij in een gepassioneerde man die urenlang onderhoudend over zijn hobby kan vertellen.

“Filatelie bestaat nog geen tweehonderd jaar. De postzegel deed pas zijn intrede in 1840, met de uitgifte van de zogeheten One Penny Black, in Groot-Brittannië. In een mum van tijd veroverde deze ‘uitvinding’ het Europese continent en begon meteen ook het verzamelen van die eigenaardige zegels.”

Ik was vijftien en ik was direct van slag

“Ik was vijftien jaar toen ik in Ingelmunster voor de eerste keer op een postzegelruilbeurs kwam. Ik was direct van slag, van de passie die ik zag bij de verzamelaars. Na een tijdje begreep ik dat wel: ik ontdekte dat postzegels uitgegeven werden met prachtige onderwerpen als thema. Bloemen, vogels, vissen, vliegtuigen en auto’s, monumenten en personaliteiten, alles was te vinden op postzegels, zowel uit het binnen- als het buitenland. Postzegels werden voor mij een soort mini-encyclopedie, in heerlijke kleuren… Leerrijk, maar duur.”

“Toen ik Janine leerde kennen, had ik geld nodig om onze wekelijkse rendez-vous in de Relais of zaal Pieters mogelijk te maken. Ik verkocht dus mijn prille collectie. Maar de liefde voor de postzegel overwon. Na ons huwelijk, in 1962, kon ik opnieuw van start gaan met mijn hobby. Ik bezocht beurzen in Izegem en Tielt, in Antwerpen en Brussel. Samen met André Uyttenhove en Jozef Sleeckx trokken we op jacht.”

“Op aanraden van Jozef Vandenbroucke begon ik dan Belgische zegels te verzamelen, zowel gestempelde als nieuwe. Zo kwam ik te weten dat de duurste Belgische postzegel de Omgekeerde Dendermonde is, een zegel uit 1920 die toen 20 cent kostte. Bij twee velletjes van de eerste oplage was de afbeelding van het stadhuis van Dendermonde per ongeluk ondersteboven afgedrukt. Van het eerste velletje werden er achttien zegels van de 25 verkocht. Het tweede velletje werd door De Post vernietigd. Nu zijn er zeventien van die zegels gekend. Voor één zegel betaal je nu zo’n 150.000 tot 200.000 euro. Maar zo’n exemplaar heb ik niet, nee. En de allerduurste postzegel is de One Cent Magenta, een zegel uit Brits-Guiana uit 1856 die ooit geveild is voor 9,5 miljoen dollar. Bedragen die je doen duizelen…”

Ingestort

“De werkelijkheid nu is anders. Puntgave, ongestempelde zegels halen zelfs de aankoopprijs niet meer. De Belgische worden nog door handelaars tegen een sterk verminderde prijs opgekocht om te kleven, maar verder is de markt volledig ingestort. Wat ooit een boeiende investering leek, is uitgedraaid op een financiële ontgoocheling. Daarom ben ik bij de uitbraak van de pandemie gestopt met verzamelen. Maar mijn albums – meer dan tweehonderd – en vellen en blokken postzegels doe ik niet weg. Ze zijn nog altijd een bron van informatie.”

Fier toont Wilfried enkele vellen postzegels over thema’s als Expo ‘58, kunstschilder René Magritte, kunstenaar Rik Wouters, ruimtevaart, stripfiguren Robbedoes en Kuifje, Brussel, De Groote Oorlog… “Het verzamelen van postzegels is voor mij altijd een bron van plezier geweest. Als ik die nu bovenhaal en bewonder, heb ik daar nog meer plezier van.”