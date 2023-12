Bij de Vrije Kaarters van Bikschote werden de kampioenen van het voorbije seizoen gevierd.

Colette Landuyt kroonde zich tot kampioen en koningin. Patrick Delerue werd koning, Hilde Demeersseman prinses en Frans Mostaert kreeg de rode lantaarn in handen. Op de foto zien we hen met secretaris Lieven Eggermont, Heidi Vandenbuerie, voorzitter Antoon Verstraete en prins Marco. Het nieuwe seizoen start opnieuw op zondag 3 december om 19.15 uur in café ’t Breughelhof. (EF/gf)