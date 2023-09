Coiffure Sabine (63) stopt na 45 jaar: “Ik heb klanten die ik al die hele tijd ken”

Op het Kerkplein in Deerlijk stopt Sabine (63) met haar gelijknamige kapperssalon. “Ik doe mijn job op 1 oktober dag op dag 45 jaar en laat dan de zaak over. Mocht ik moeten herbeginnen, dan koos ik zeker voor dezelfde job”, aldus Sabine Ciers.

De geboren en getogen Belgiekenaar droomde er van kindsbeen af van om kapster te worden. “Ik kreeg als kind van Sinterklaas een pruik en de haren ervan heb ik uren gekamd en gekapt. Vanaf mijn 15de deed ik het haar van mijn familie, buren en vrienden en toen ik 18 was begon ik bij mij thuis in de Kleine Klijtstraat mijn eigen zaak. Twee jaar later nam ik dit pand op het Kerkplein over van coiffeur Jacques. Het salon breidde uit en evolueerde mee met de veranderingen in de kapperssstiel.”

In een kapperssalon is ‘horen, zien en zwijgen’ noodzakelijk. “De meeste mensen houden van een babbeltje en weet dat er vele klanten zijn die hun vaste dag, zelfs vaste uur, hebben om langs te komen. Ik heb zelfs klanten die ik al 45 jaar ken. Bij zulke mensen is het vertrouwen groot.”

Topdagen

De klanten komen nu meer gespreid over de dagen van de week. Maar de vrijdagen en zaterdagen blijven de toppers. Tot voor enkele jaren was oudejaarsavond zelfs dé topdag. “De dag voor het jaar 2000 zal ik nooit vergeten, iedereen wilde er blijkbaar extra mooi uitzien”, herinnert Sabine zich levendig. “De zaterdagochtend van het brandweerfeest was het ook altijd volle bak, want de dames van de spuitgasten moesten tegen 10 uur in de kerk geraken.”

En nog een paar zaken die Sabine nooit zal vergeten: “Germaine van café Onder den Toren kwam elke dag af om haar haar te laten kammen. Jacqueline uit de Klijtstraat trakteerde dan weer graag de kapsters. Rosa verongelukte met haar fiets onderweg naar hier aan de E17, verschrikkelijk.”

Opvolgster Elisa

Samen met Sabine stopt ook Natasha Parmentier in het kapperssalon. “Ik werk hier 33 jaar en maak een carrièreswitch. Ik word instructeur in de Waregemse rijschool. Het was hier prettig werken in een huiselijke sfeer. We werkten vlot samen en vulden elkaar goed aan.”

Elisa Hostyn wordt de nieuwe kapster. Zij kent het salon al zes jaar. Na een beperkte opknapbeurt zijn de eerst klanten welkom vanaf dinsdag 17 oktober.