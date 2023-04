Coiffeur Ronald opent nieuwe zaak in Kerkstraat

Bijna twintig jaar nadat hij in Middelkerke zijn eigen kapsalon begon, is Ronald Coquelet met zijn zaak verhuisd naar de Kerkstraat. “Ik hoor alleen maar positieve dingen”, zegt hij tevreden.

Toen Ronald Coquelet (55) in 1987 beroepshaarkapper werd in Bergen, was er ‘geen haar op zijn hoofd’ dat eraan dacht, dat hij enkele decennia later een van de meest gekende haarkappers van Middelkerke zou zijn. In 2004 begon hij zijn eigen kapsalon in de René Mouchottestraat, nu is hij verhuisd naar de Kerkstraat 65, waar hij een moderne kapperszaak heeft geopend.

Met de schaar, jawel

“Ik heb gekozen voor een sobere stijl in zwart-wit”, zegt Ronald. “Het voelt gezellig aan en is tegelijk uniek. Mijn klanten zijn meeverhuisd naar hier en ik hoor alleen maar positieve klanken. Mijn zaak is in de Kerkstraat ook veel beter gelegen.” Ronald is een coiffeur pur sang, die nog knipt met de schaar. “Mijn mening is dat je als echte haarkapper moet knippen met de schaar; op die manier toon je dat je je beroep ook door en door kent, en dat wordt ook door de klanten geapprecieerd.”

Haarkapper worden was een jongensdroom die mee gestimuleerd werd door zijn vader. In 1995 verliet hij Bergen en kwam in Middelkerke wonen.

“Ik sprak op dat ogenblik geen Nederlands, maar in twee jaar tijd leerde ik de taal vlotjes spreken. Ook daardoor kon ik mij direct integreren in Middelkerke en maakte ik vrienden. Ik ging eerst werken in een lederfabriek in Edewalle, maar de coiffeursmicrobe bleef kriebelen. In 2004 heb ik dan in Middelkerke mijn eigen kapsalon geopend.”

In die bijna twintig jaar heeft hij een mooi klantenbestand opgebouwd en een ferme reputatie als haarkapper verworven, voor zowel mannen en vrouwen als kinderen. “Ik krijg Middelkerkenaars, tweedeverblijvers en toeristen over de vloer. Aan het merendeel van mijn klanten moet ik niet meer vragen welke snit ze willen, want ik ken ze door en door. Als haarkapper moet je kunnen luisteren naar de mensen – en je moet op de hoogte zijn van wat er in de wereld en in de gemeente gebeurt.” (PBM)

Kerkstraat 65. Enkel op afspraak, via 0472 77 16 15. Dicht op woensdag en zondag.