Code oranje voor West-Vlaanderen, hoe hard zal storm toeslaan? “Stevigste storm in jaren”

Afgelopen nacht waaide storm Dudley zonder veel erg voorbij, maar storm Eunice dreigt wel stevig uit te halen. Wij polsten bij weerman David Dehenauw, over de aangekondigde code oranje: “Het is oppassen geblazen. Een code rood voor de kust is niet uitgesloten.”

Komende vrijdagmiddag krijgen we storm Eunice over ons land heen. Het KMI kondigde voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen code oranje aan. Er worden immers rukwinden van zo’n 100 kilometer per uur verwacht. Aan de kust kan dat zelfs tot 140 km/u zijn. Voor de rest van het land zal code geel gelden.

Het hoogtepunt van de storm wordt verwacht van rond 14 uur tot 18 uur. Daarna zou het ergste moeten gepasseerd zijn. Al kan de storm uiteraard wel een stevige impact hebben op de avondspits. Maar moeten we ons zorgen maken? Ja, zo blijkt.

Windschade

“Het wordt inderdaad een stevige storm”, bevestigt David Dehenauw. “In het meest optimistische scenario mogen we aan de kust windstoten van 125 tot 130 kilometer per uur verwachten. Dat is al geleden van oktober 2002. In het meest pessimistische scenario kijken we richting 140, 150. Dat is vergelijkbaar met de befaamde storm in 1990. Ik verwacht dus zeker windschade. Ook in het binnenland kijken we naar 100 tot 110 kilometer per uur, in het slechtste geval 120 tot 130, met lokaal misschien zelfs een beetje meer. Het is aangeraden om werven zo veel mogelijk te beveiligen, loszittende zaken in de tuin vast te maken en ook uit te kijken voor loszittende dakpannen.”

Het wordt ook sterk afgeraden om te parkeren onder bomen en je niet in parken te begeven. Kortom: wie morgenmiddag niet buiten moet zijn, blijft maar beter binnen.

Code rood?

“We volgen de situatie nauw op de voet”, aldus Dehenauw. “Morgenochtend bekijken we hoe het gesteld is, eventueel kan dan een code rood uitgevaardigd worden. Hoe dan ook staan we in nauw contact met de betrokken gouverneurs, dus ook de waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen (Carl Decaluwé zit momenteel in het buitenland, red.).”

Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 voor storm- en waterschade geactiveerd.