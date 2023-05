CM Urban Walk in Brugge combineert sport, cultuur en toerisme

Sportschepen Franky Demon verwelkomt de CM Urban Walk met open armen. “De CM Urban Walk is uniek in zijn soort en maakt ook een perfecte mix van sport, cultuur en toerisme.”

De tweede editie van de Urban Walk – de vorige editie dateert van 2019 – omvat meer dan vijftien verrassende locaties. Start- en aankomstplaats is het Brugse Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC). De deelnemers kunnen er helemaal naar boven gaan en van het spectaculaire uitzicht genieten. Van op het Beursplein gaat het dan richting het Sint-Annakwartier, waar het Adornesdomein en het Grootseminarie de blikvangers zijn. Uitkijken is het ook naar een passage bij de Hallebardiers, de oudste Vlaamse schermgilde. Op de rustplaatsen onderweg is er muziek, geniet je van een gezond hapje en kan je een typisch Brugs biertje proeven.

Het parcours is 10 km, maar de lus naar het PZ Onzelievevrouw is een surplus voor de liefhebbers. Wandelaars kunnen dus rechtstreeks naar het BMCC gaan of langs het PZ Onzelievrouw wandelen (12 km).

Inschrijvingen

De eerste editie van de Urban Walk in Brugge was goed voor 3.150 deelnemers. Ondertussen zijn er voor de tweede editie al 3.000 mensen ingeschreven. Er worden maximaal 4.000 deelnemers toegelaten.

De CM Urban Walk, een organisatie van Golazo, vindt plaats op zondag 28 mei, de eerste wave start om 8.30 uur, de laatste om 12 uur.

Inschrijven kan online via https://cmurbanwalkbrugge.be of ter plaatse de dag van het evenement. (CGRA)