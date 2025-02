CM neemt nieuw kantoor langs Ruiseleedsesteenweg in gebruik

Voortaan vind je het kantoor van het CM Gezondheidsfonds in Tielt op de Ruiseleedsesteenweg 9. “Onze oude locatie aan de Oude Stationstraat voldeed niet langer aan de actuele noden van onze organisatie en onze leden”, zegt Ann Casteleyn, directeur Netwerk West-Vlaanderen van CM.

Het nieuwe kantoor is te vinden in Office One van Vlaemynck. De verschillende diensten zoals het CM-contactpunt, de dienst maatschappelijk werk, de pensioendienst en de netwerkcoördinator zitten er onder één dak, goed voor samen twaalf medewerkers. “Dit biedt tal van voordelen voor zowel medewerkers als bezoekers”, aldus de directie. “Dankzij de ruime en lichte inrichting is het een aangename werkplek, met een bovendien een mooi zicht op de open ruimte rond Tielt. Dit bevordert de samenwerking en maakt onze dienstverlening nog efficiënter.”

Het nieuwe kantoor is elke weekdag open. Bezoekers kunnen er elke voormiddag zonder afspraak terecht van 9 tot 12 uur. Ook maandagnamiddag kan je er zonder afspraak terecht tussen 13.30 en 16.30 uur. Op woensdagnamiddag en donderdagnamiddag wordt op afspraak gewerkt. (SV)