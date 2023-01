CM Houthulst zoekt extra vrijwilligers voor de oppasdienst

Magda Vanhaelwyn (69) is al jarenlang vrijwilliger bij de oppasdienst van CM. De jongste jaren zag ze het aantal vrijwilligers sterk afnemen, waardoor ze nu een oproep naar extra hulp doet. “Het is een heel dankbare taak waarmee je mensen helpt langer thuis te wonen.”

Magda Vanhaelwyn (69), getrouwd met Gerard Vanacker, mama van twee en oma van drie, is al 27 jaar vrijwilliger bij de oppasdienst van de CM. Magda doet zowel dag- als nachtoppas en slaakt nu een noodkreet: er zijn dringend vrijwilligers nodig.

“Als thuisoppas doen we geen huishoudelijke of andere taken, maar we zorgen ervoor dat de persoon voor wie we zorgen gezelschap heeft, dat er voldoende ontspanning is en dat hen niets overkomt. Zo proberen we bij goed weer de persoon mee naar buiten te nemen om een wandeling te maken. De nachtoppas helpt mensen bij hun toiletbezoek en blijft alert. “Als er iets gebeurt bellen we de familie, de dokter of in het ergste geval de ziekenwagen”, vertelt Magda.

Intussen is Magda al 27 jaar vrijwillige thuisoppas en ze ziet de groep thuisoppassers slinken. “Per week help ik bij vier verschillende personen. Toen we startten, waren we met 10 tot 12 oppassers, nu zijn we nog met twee. Hierdoor hebben we moeite om de vraag naar oppas in te vullen. We zijn dus dringend op zoek naar minstens drie nieuwe oppassers”, zucht Magda.

“Mensen die een beroep doen op de oppasdienst betalen hiervoor 2,80 euro per uur. Ik doe dit nu al 27 jaar met hart en ziel en zou het iedereen aanraden. Het is een heel dankbare taak waarmee je mensen helpt om langer thuis te wonen.”

(ACK)