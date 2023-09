CM en Samana organiseren CM-matinee in Staden

De CM Afdeling Staden en de Stadense Samanakernen organiseren op zondag 8 oktober om 11 uur de 29ste CM-matinee in ‘De Gouden Hoorn’ in de Statiestraat 2.

“Deelnemers aan de matinee worden verwelkomd met koffie of fruitsap”, licht woordvoerder Marc Van Ysacker toe. “Nadien volgt een interview door Els Deprez met dokter Annelies Stockman, dermatologe bij AZ Delta. De toegang is gratis. Wie na de matinee wil aanschuiven voor het middagmaal betaalt 50 euro. In de namiddag volgt een optreden van Michel & the Woodies. Zij brengen versies van oude en bekende muziek. De toegang kost 10 euro, maar je wordt ook getrakteerd op koffie en taart.”